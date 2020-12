L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha completamente scompigliato le carte del reality con alcuni concorrenti che hanno deciso di uscire dalla Casa. Tra chi ha inizialmente deciso di abbandonare c’è Dayane Mello, uscita da un duro scontro, che poi, forte del gradimento del pubblico, ha scelto di rimanere. Non così Elisabetta Gregoraci, che uscirà lunedì, mentre ha deciso di abbandonare immediatamente la Casa Francesco Oppini.

Proprio la sua improvvisa partenza ha lasciato senza parole Tommaso Zorzi, ferito da questa decisione. L’influencer ha poi spiegato i suoi veri sentimenti a Cristiano Malgioglio, il quale lo ha spinto a confidarsi vedendo lo stato di disperazione di Tommaso dopo l’uscita del figlio di Alba Parietti.

L’uscita di Francesco Oppini una doccia gelata per Tommaso

La decisione di Francesco Oppini di lasciare la Casa la sera stessa della puntata ha completamente colto alla sprovvista Tommaso Zorzi, uno dei concorrenti a cui era più vicino. In lacrime, ha espresso il suo dolore e la sua sorpresa a Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, che hanno cercato invano di consolarlo. “Come puoi pensare che sia la scelta migliore che un secondo stiamo scherzando e il secondo dopo mi dici che te ne stai andando?

“, si chiede agitato Tommaso.

Lo sfogo di Tommaso Zorzi appena saputo dell’uscita di Francesco

L’influencer avrebbe preferito che rimanesse per la festa sabato, per poi fare i saluti di commiato con tranquillità domenica e lasciare il lunedì: “Su 80 giorni 3 giorni cosa ti cambiano?“, continua amareggiato, “Guarda con che tatto se ne è andata Elisabetta“. Tommaso non aveva idea che Francesco Oppini volesse andarsene, dichiarando che gli aveva sempre detto che ci doveva pensare: “Me lo dici, dopo 3 minuti te ne stai andando dalla porta?

Lui non me l’ha mai detto“.

Il motivo per l’uscita immediata

È poi Alfonso Signorini a ipotizzare che probabilmente Francesco Oppini abbia voluto uscire immediatamente per far soffrire meno sia se stesso che Zorzi. “Quando una situazione ti fa soffrire così tanto tu nel rispetto di te stesso ma anche tuo vuoi tagliare al più presto“, spiega il conduttore. Signorini prova a consolare l’influencer, ricordandogli che fuori dalla Casa lo aspetta comunque una bella amicizia: “Devi essere contento per questo.

Adesso ti prendi la tranvata, soffri come un cane, ti mancherà, lo cercherai… Ma alla fine capisce che quello che ti aspetta fuori non mancherà più perché c’è“.

Tommaso Zorzi si confessa con Cristiano Malgioglio

Le pene di Tommaso Zorzi sono però ben più profonde e a intuirlo è Cristiano Malgioglio. Il cantante decide di confrontarsi privatamente con Tommaso, per farlo sfogare e gli chiede direttamente cosa provi per Francesco Oppini. “Spiegami una cosa, però devi essere sincero: la tua voglia di avere Francesco dentro la Casa, qui può succedere di tutto… Ti sei innamorato veramente di lui?

“, chiede Malgioglio.

Tommaso Zorzi è incerto e sofferente, ma il cantante gli spiega di aver passato la stessa cosa: “Non puoi avere questi momenti di abbandono totale per un amico. Io quello che ho percepito è che tu ti sei innamorato di Francesco“.

Il confronto tra Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio

Il consiglio di Malgioglio

Cristiano Malgioglio spiega di aver vissuto lo stesso dramma che sta vivendo ora Tommaso: “Il problema di noi è che magari ci innamoriamo delle persone che non sono come noi, sono etero. E quando si trovano delle persone come Francesco, che è un ragazzo fidanzato, che è etero, ti può dare tutta l’amicizia possibile ma non ti può dare altro“.

L’innamoramento di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi spiega che anche se fosse stato omosessuale ma impegnato fuori lui avrebbe avuto massimo rispetto per la sua storia. “Ma se mi dici ‘ti sei innamorato di Francesco?’ io non ti posso negare. Cosa ti nego? È evidente. Non lo voglio cambiare, è sempre stato un innamoramento sapendo che non ci poteva essere“, ammette l’influencer.

Tommaso spiega che di Francesco lo ha colpito una sensibilità particolare, era premuroso, c’era una comunicazione immediata: “Era una simbiosi che a me non è mai capitata con un altro uomo“.

Ripensandoci Tommaso conclude che forse Oppini ha fatto bene ad andarsene e, tranquillizzatosi, decide di affrontare la separazione e di tirarsi su.

