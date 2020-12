Si stringe il cerchio intorno a Elisabetta Gregoraci, bombardata di accuse e ostilità e nel mirino delle critiche di diversi concorrenti. Fra questi Dayane, Rosalinda, Giulia e Selvaggia, che sembrano essersi coalizzate contro l’ex moglie di Flavio Briatore. Nuovi scontri nella puntata di questa sera, con Dayane e Elisabetta sempre più ai ferri corti.

Elisabetta Gregoraci isolata dalle gieffine

Non c’è mai pace per Elisabetta Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip. Negli ultimi giorni la showgirl è stata protagonista di numerosi scontri con alcuni volti femminili del reality. Prima i continui battibecchi con Giulia Salemi su questioni legate a una vacanza passata e con, al centro, la figura di Flavio Briatore.

Il gossip, alimentato da Alfonso Signorini, ha riportato alla luce vecchie ruggini tra le due concorrenti, sempre più ai ferri corti.

Oltre a Giulia Salemi, la Gregoraci ha avuto un acceso scontro con Rosalinda Cannavò (Adua Del Vesco), accusata dalla showgirl di averla isolata dagli altri facendo gruppo con la ‘nemica’ Dayane Mello. L’ultimo confronto al veleno è avvenuto proprio con la stessa Dayane: i rapporti con Elisabetta sono da tempo congelati e, nonostante l’amicizia iniziale, le due sono più distanti che mai.

Nonostante le donne della Casa siano contro la Gregoraci, la solidarietà femminile non è mancata: Stefania Orlando, infatti, ha preso le sue difese diventando per lei una fidata consigliera.

Flavio Briatore al centro delle discussioni

Il primo confronto si consuma tra Elisabetta e Giulia e riguarda i presunti messaggi che la Salemi avrebbe inviato a Briatore quando era ancora sposato con la showgirl. “A me non risulta aver mandato messaggi a Briatore quando lui era ancora sposato con Elisabetta – ammette Giulia – Io l’ho conosciuta due anni prima di conoscere lui e lungi da me mancare di rispetto a una coppia sposata.

Il punto è questo: mai mi permetterei di mancare di rispetto a una domanda sposata. Detto ciò, adesso non ho le chat a memoria ma le ho detto: ‘Se è successo che voi stavate insieme, mi dispiace perché non era mia intenzione’. Ho fatto mea culpa“.

La Gregoraci ribatte: “Ci siamo lasciati io e Flavio tre anni fa, magari i messaggi sono arrivati anche prima“.

I giudizi di Selvaggia e Tommaso

Altri concorrenti prendono parola e, anche se esterni alla vicenda, hanno voluto esprimere il proprio giudizio a riguardo. Selvaggia ammette: “Mi è dispiaciuto per Giulia perché Elisabetta un po’ l’aveva fatta passare male, non mi è piaciuto il suo comportamento. Ha sempre quella frecciatina che vuole tirare, questa è una pecca che ha Elisabetta“.

Tommaso invece bacchetta il comportamento della Salemi, a suo dire maleducata nei confronti della Gregoraci: “Mi sono permesso di sindacare il modo in cui Giulia si è espressa nella discussione. Ha questo modo di fare da ragazza del ghetto, ma durante il confronto lei l’ho trovata fuori luogo.

Avrei preferito che la Giulia intelligente tarasse meglio le parole“.

Dayane contro Elisabetta: “Hai una maschera“

Ma l’atmosfera si fa incandescente quando Alfonso Signorini mette a confronto Elisabetta e Dayane. La Mello spara a zero sulla showgirl: “Non la digerisco perché sappiamo che è qui e ha tanta paura. Automaticamente tutti noi sbagliamo il modo di parlarle, e lei passa sempre per perfetta. Quando noi vogliamo parlarle, è sempre un contrattaccare e lei ha sempre la ragione. Tutto qui, niente contro di lei“.

La Gregoraci rispedisce ogni accusa al mittente: “Ne dici di ogni.

Riavere un rapporto con lei non si può fare perché Dayane oltre ad essere una grande maleducata è anche bugiarda. Ieri mi ha attaccata senza motivo, facendo il suo show. Lei è fatta così“.

Il battibecco prosegue con la piccata risposta di Dayane, che accusa la coinquilina di falsità e mancanza di trasparenza: “Hai una maschera addosso, vuoi passare per la donna perfetta. Tu porti le informazioni a modo tuo“.

GF Vip, tutte contro Elisabetta: è scontro con Rosalinda, Dayane e Giulia