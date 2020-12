Nuovo round all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci. Dopo la lite con Giulia Salemi, con la quale l’ex di Briatore è arrivata allo scontro per vecchi trascorsi e dissapori in comune in quel della Sardegna, ora la Gregoraci si trova ai ferri corti, di nuovo, con la modella Dayane Mello.

Elisabetta Gregoraci sull’orlo di una crisi di nervi

L’aria dentro la casa è tesa più che mai e sembra che ad essere sull’orlo di una crisi di nervi sia la showgirl, Elisabetta Gregoraci. L’ex compagna di Briatore inizia probabilmente ad accusare non poca stanchezza manifestando non velatamente la volontà di abbandonare il gioco.

Complice la mancanza del figlio Nathan e della famiglia ma anche i dissidi all’interno della casa con alcuni dei concorrenti.

Dapprima qualche screzio al principio con Stefania Orlando, poi la burrascosa non-love-story con Pretelli, guastata dall’ingresso di Selvaggia Roma. In tempi recenti il vis-à-vis con Giulia Salemi e ora, di nuovo, un aperto confronto con Dayane Mello. Pomo della discordia: l’aria condizionata.

Gregoraci contro Dayane Mello: “È una grande maleducata“

“Mi ha accusata di essere stata io a chiedere al GF di spegnere l’aria condizionata, quando sono due mesi che non faccio queste richieste.

È una grande maleducata incoerente“, sbotta così la Gregoraci in giardino riferendosi alla Mello. “Sono due mesi che sparla male di tutti in ogni angolo della Casa, è gelosa di tutto – si sfoga l’ex di Briatore – L’altro giorno mi ha anche accusata di ricevere più sorprese di tutti, come se fossi io l’autrice del Grande Fratello.

Mi ha proprio stufata. Lei non sta bene“. E per finire: “È proprio una grande bugiarda“, parole non proprio leggere e che sicuramente verranno riprese da Signorini nel corso della prossima puntata, venerdì.

