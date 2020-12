Dal suo ingresso trionfale al GF Vip, domina le cronache del reality come protagonista indiscusso di sipari divertenti e scanzonati. Ma Cristiano Malgioglio è anche l’uomo delle rivelazioni: l’ultima riguarda Barbara d’Urso, a cui avrebbe dato della “scema” dopo una singolare proposta.

Cristiano Malgioglio e la proposta di Barbara d’Urso: “Ma sei scema?“

Stuzzicato dai coinquilini della Casa, Malgioglio offre perle a rotazione e scuote le dinamiche del reality a suon di siparietti esilaranti e aneddoti divertenti.

Uno di questi riguarda una telefonata con la conduttrice di Pomeriggio Cinque in cui la conduttrice gli ha fatto la proposta di vestire i panni della regina Elisabetta per la finale del GF 15.

Un episodio “riesumato” da Tommaso Zorzi e di cui Malgioglio ha confezionato, davanti alle telecamere, un curioso retroscena: “L’idea è stata di Barbara, devo dire che ha una mente avanti. Un giorno mi chiama e mi dice ‘Senti, ti devi vestire da regina Elisabetta’. Le dico ‘Ma sei scema? Non mi vesto assolutamente’. Lei mi chiama e mi dice ‘Allora? Non ti vuoi vestire? Va bene, non vestirti da regina Elisabetta’.

E riattacca“. Poco dopo, però, Malgioglio avrebbe accettato la proposta finendo per consegnare alla storia del reality una delle pagine più divertenti di sempre.

L’aneddoto di Cristiano Malgioglio sulla telefonata tra lui e Barbara D’Urso per convincerlo a travestirsi da regina Elisabetta per la sigla della finale del GF15.#GFVIP pic.twitter.com/BXg105DriH — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 1, 2020

Il riferimento è alla scenetta che l’ha visto protagonista insieme all’amica conduttrice, lui vestito da Regina Elisabetta, Carmelita nei panni di Meghan Markle.

Un’immagine rimasta impressa nella mente dei fan e sui social a testimoniare, ancora una volta, la grande autoironia e la voglia di mettersi in gioco del paroliere.

Tweet su Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso

Malgioglio ha poi speso parole di grande affetto e stima per la conduttrice: “È una grandissima lavoratrice, la più grande.

Lavora dal mattino alla sera davvero. Una da premiare, è bravissima, è stupenda…“.

Cristiano Malgioglio: il tutorial sulla pizza fa impazzire il web

Tra le parentesi più quotate sul web, il sipario di Malgioglio “pizzaiolo” ha fatto letteralmente impazzire i coinquilini e i telespettatori. Il paroliere si è cimentato nell’impasto per la pizza, regalando perle di saggezza culinaria agli altri concorrenti.

Il video ha fatto il giro della Rete, incorniciato dalle risate fragorose dei concorrenti e da un rimprovero di Malgy a uno dei vip che ha osato criticare la sua tecnica: “Amore, tu devi fare la dermatologa“.

Cristiano Malgioglio impasta la pizza pic.twitter.com/9DWfFuZVTW — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 2, 2020

