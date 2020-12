Continuano ad essere ore di tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip soprattutto tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Le due infatti si trascinano ormai da giorni dissapori che risalgono al periodo ante-reality, quando le due si trovavano a frequentare li stessi locali (di proprietà di Flavio Briatore) in Sardegna. Dopo lo scontro avvenuto in puntata lunedì scorso, la lite è continuata e ora, a giudicare da fuori il tutto, c’è anche Maurizio Costanzo.

Elisabetta Gregoraci ai ferri corti con Giulia Salemi

Continua a tenere banco la “lite” tra Giulia Salemi e Elisabetta Gregoraci, una contro l’altra per i trascorsi “comuni” in Sardegna.

Le accuse, per quanto velate, sono velenose: dai presunti messaggi che la Salemi avrebbe scritto in maniera “sospetta” a Flavio Briatore alla presunta “altezzosità” di Elisabetta Gregoraci, poco incline a salutare gli ospiti. E si arriva persino alle accuse più palesi, come quella della Gregoraci, che avrebbe accusato la Salemi di aver in più occasioni contattato Briatore pur di non pagare serate e cene nei suoi locali sardi, titolando il tutto come un “fare da scroccona”.

Flavio Briatore infuriato con Elisabetta Gregoraci: si passa alle vie legali?

Maurizio Costanzo: il commento è velenoso

Nell’affaire si intromette ora anche la voce di Maurizio Costanzo che commentando le dinamiche del Grande Fratello Vip in quel di Casa Chi, non si risparmia amare parole. “Ci sono Gregoraci e Salemi che bisticciano come due donne al mercato, viva Dayane“, commenta Costanzo spezzando, cogliendo l’occasione, una lancia in favore della criticata Dayane Mello che sarebbe oltretutto una di quelle “vippone” che potrebbero decidere di abbandonare la casa il prossimo 4 dicembre, alla luce di un inaspettato prolungamento del programma.

“Quanto a lungo dobbiamo sentire la Salemi e la Gregoraci che discutono su Briatore? – chiosa poi Costanzo – Potrebbero tornare al mercato tutte e due: ‘Comprate ‘ste cipolle, guardate che finocchi’. Però io sono più dalla parte della Gregoraci, devo dire la verità. Quella Salemi l’aria intrigantina ce l’ha. Briatore non è uno che va per il sottile, la Gregoraci una ragione ce l’avrà“.

Grande Fratello Vip, torna il doppio appuntamento: cambia di nuovo tutto

