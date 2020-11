Se alle scale di Harry Potter piace cambiare, al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini piace stupire. Lo aveva annunciato già a settembre che questa edizione sarebbe stata straordinaria, piena di continui colpi di scena e così si conferma essere. Cambia di nuovo tutto e l’allungamento fino a febbraio è solamente una “vecchia” news.

Grande Fratello Vip: dopo l’allungamento torna il doppio appuntamento

Dapprima la notizia che il Grande Fratello Vip sarebbe andato in onda una sola volta a settimana, poi il doppio appuntamento. Successivamente l’annuncio dell’allungamento fino a febbraio, che ha scosso gli animi all’interno della casa, poi la comunicazione che dai due appuntamenti settimanali si sarebbe passati alla formula classica con un solo appuntamento, il lunedì sera.

E ora, un nuovo cambio di programma: complice sicuramente una scaletta che viene influenzata continuamente dall’emergenza sanitaria e complice anche il successo riscosso dalla corrente edizione del Grande Fratello Vip, il programma cambia nuovamente.

Due appuntamenti e tanti nuovi concorrenti

Mentre ci si prepara ai nuovi ingressi di questa sera che, tra i tanti, vedranno tornare nuovamente nella casa del GF VIP Cristiano Malgioglio e Filippo Nardi, a grande richiesta del pubblico, arrivano nuove soffiate sul futuro del programma.

Sembra infatti certo che, dopo aver saltato un solo venerdì, la programmazione del Grande Fratello Vip riprenderà ad essere dipartita in due appuntamenti settimanali già a partire da questa settimana. Già da questo venerdì 4 dicembre sembra sarà il caso di riprendere l’abitudine con il secondo appuntamento del reality verso il quale gli spettatori non hanno avuto nemmeno il tempo di nutrire mancanza.

La strategia di Mediaser per ostacolare The Voice Senior

Un’altra pensata di Mediaset, vien da supporre, innanzi alla strategia messa in atto dalla Rai che con la messa in onda di The Voice Senior, venerdì scorso con Antonella Clerici al timone, è riuscito a conquistare il 20% dello share.

Numeri da sogno raccolti con facilità, una semplicità che potrebbe non essere la stessa con il Grande Fratello Vip schierato dall’altra parte. E proprio così, Mediaset sembra aver voluto agire: doppio appuntamento lunedì e venerdì, come al principio, per il reality che fino a pochi giorni fa sembrava dover andare in onda una volta sola se non due volte ma con la doppia puntata il sabato sera per colmare il vuoto dell’ormai concluso Tu sì que Vales.

Concorrenti che arrivano, vipponi che vanno

Si attende intanto la puntata di questa sera per scoprire qualcosa in più rispetto alle sorti del programma con tanti nuovi concorrenti in dirittura d’arrivo e tanti vipponi che invece potrebbero decidere di abbandonare il gioco dal prossimo 4 dicembre, data trapelata come “limite” oltre il quale ogni concorrente (fatta eccezion per Selvaggia Roma e Giulia Salemi entrate in corsa) sarebbe libero di lasciare la casa senza incorrere in penali, come previsto dal contratto sottoscritto a settembre.

Tante dunque le novità e non resta che osservare gli sviluppo per scoprire cosa accadrà nelle prossime settimane.

Approfondisci

TUTTO sul GRANDE FRATELLO VIP

Alfonso Signorini: vita e carriera del “re del gossip”

GF Vip, le rivelazioni di Enock sul padre: “Non so come faccia”