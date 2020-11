Terremoto al Grande Fratello Vip: dopo l’annuncio di ieri sera sul prolungamento del programma per altri due mesi e mezzo, molti vip stanno meditando di andarsene alla naturale scadenza del contratto. Chi avrebbe già deciso di fare le valigie è Elisabetta Gregoraci, ma sul piede di partenza ci sono anche altri “vipponi”. Tutto messo in conto dalla produzione, però, che per bocca di Alfonso Signorini ha annunciato nuovi ingressi nella Casa.

Altri 10 vip al Grande Fratello: chi sono

L’occasione per annunciarlo è arrivata nella consueta puntata di Casa Chi del martedì, “in onda” sui profili social del mensile di Alfonso Signorini.

Qui, il conduttore del GF Vip 2020 ha anticipato qualcosa su chi saranno i nuovi ingressi nella Casa, necessari per tenere vivo l’interesse e tirare avanti fino alla nuova lontanissima scadenza del 8 febbraio 2020.

“Non posso dire chi sono perchè altrimenti verrei messo in croce” ha detto subito Signorini. Poi però si è sbottonato un po’ di più: “È un vero e proprio secondo cast. 5 uomini e 5 donne: verranno scaglionati all’inizio di dicembre“. Da che mondi arrivano: “Da quelli più disparati: abbiamo la suggestione di Temptation Island, dello sport, dell’intrattenimento televisivo, dei social, come per il primo cast” ha detto Signorini.

Chi va e chi resta: la Gregoraci lascia il GF?

Dei nuovi concorrenti, Signorini ha anche detto che molti di loro si conoscono già, ma anche che “altri si odiano: uno si troverà in casa un nemico giuratissimo, creerà un sacco di nuove dinamiche“. Chi sia, non è dato sapere per il momento, ma chiunque entrerà potrebbe non trovare più Elisabetta Gregoraci.

Mentre Signorini dava il suo borsino sui concorrenti rimasti e sulle loro intenzioni, infatti, nella Casa Elisabetta Gregoraci sembra avere le idee chiare.

“La mia decisione ce l’ho già, basta così” avrebbe detto l’ex moglie di Briatore, che non vorrebbe stare lontana dal figlio Nathan Falco durante il periodo delle feste. Tra quelli che han preso peggio la notizia ieri sera, anche Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: per Signorini il primo “soffre un po’ la mancanza della fidanzata“, mentre il secondo dopo lo sconforto iniziale ora “sembra molto determinato a restare“.

Perché il GF Vip non va più in onda di venerdì

Piccola curiosità a parte, nel corso della diretta di Casa Chi, il conduttore ha anche spiegato la ragione dietro il grande cambiamento nella programmazione del reality di Canale 5.

Da questa settimana, infatti, non ci sarà più il doppio appuntamento lunedì-venerdì, ma solo uno. Il motivo, lo spiega Signorini: “È una cosa molto tecnica, da ora in avanti si va fuori periodo di garanzia, riguarda la vendita della pubblicità. Quando riprenderanno le cose normalmente [dopo l’epifanie ndr] continueremo con i raddoppi“.

