Sembra arrivato finalmente il momento: lunedì Cristiano Malgioglio tornerà nella Casa del Grande Fratello Vip. È lo stesso cantante ad annunciarlo con un post su Instagram, spiegando anche in parte le motivazioni che lo hanno spinto a rimettersi in gioco nel reality.

Gli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip stanno vivendo tempi burrascosi, specialmente dopo l’annuncio del proseguimento della trasmissione fino a febbraio. Gli animi sono caldi, e alcuni gieffini hanno ponderato un’uscita anticipata. L’entrata di Malgioglio, con la sua consueta ventata di allegria, non può che fare bene ai concorrenti provati.

Cristiano Malgioglio lunedì al Grande Fratello Vip

Il cantante lo ha annunciato su Instagram, confermando quanto si sospettava da tempo. “Dopo vari ripensamenti, posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedi prossimo entrero’ nella casa del Grande Fratello Vip“, scrive Malgioglio. Le motivazioni sono diverse: “Ho bisogno di socializzare .Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia… e io non volevo che entrasse dentro di me. La vida es un Carnaval cantava la mia adorata Celia Cruz, bisogna sorridere anche se si e’ tristi. Perche’ ritornare dopo un grande successo?

Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio“.

L’annuncio su Instagram di Cristiano Malgioglio

Il consiglio ad Alfonso Signorini

Cristiano Malgioglio non fa mancare una richiesta al presentatore del Grande Fratello Vip: “Un consiglio all’amico Alfonso Signorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip , perche’ io non sono né l”uno e nell”altro. SONO UNO DI VOI. La mia vita e’ così normale ,che cambia solo quando sono in scena“. Il cantante spera “di portare molta leggerezza in questo momento cosi incerto. Devo aggiungere qualcosa? Certo….Vi amo“.

I retroscena sul ritorno

È Novella2000 a svelare qualche curiosità sul rientro nella Casa, dopo 3 anni, di Malgioglio, ancora oggi uno dei concorrenti più amati del reality targato Vip. Secondo le indiscrezioni, sarebbe stato necessario sostituire Patrizia De Blanck, fino alla sua uscita personaggio comico all’interno del Grande Fratello Vip. Non è chiaro quanto tempo rimarrà il cantante, se proverà ad arrivare fino alla fine o se sarà solo un soggiorno temporaneo. Fatto sta che non è l’unico ritorno del reality, dopo Giulia Salemi e un fugace Stefano Bettarini.

Approfondisci:

TUTTO sul Grande Fratello Vip

GF Vip, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta ai ferri corti: prima lite nella Casa