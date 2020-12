Da settembre è una concorrente del GF Vip 5, ma la sua carriera nella televisione italiana è iniziata già da qualche anno. La modella brasiliana Dayane Mello ha alle spalle un passato burrascoso, un grande sogno poi realizzato, qualche flirt chiacchierato e un grande amore, quello per la piccola Sofia, sua figlia.

Dayane Mello: l’infanzia infelice e il debutto come modella

Dayane Mello, nata Dayane Cristina Mello, nasce a Joinville, in Brasile, il 27 febbraio 1989. Ancora bambina, si trova ad affrontare una difficile situazione famigliare, che la segnerà nel corso di tutta la vita.

Abbandonata insieme ai fratelli dalla madre, cresce priva di ogni affetto, anche a causa dell’assenza del padre, impegnato nell’esercito brasiliano, patendo la fame e compiendo piccoli furti per sopravvivere. Sull’abbandono paterna raccontava anni fa a Verissimo: “Ma io lo capisco perché come faceva a sapere lui che ero veramente sua figlia? Con la vita un po’ da prostituta che faceva mia madre? Lei, poi, ha avuto altri figli, ma io non l’ho più sentita. Ora, una mia sorella mi ha contatto e sto cercando di far cambiare vita a mia madre“.

Tornata per un periodo a vivere con la madre e il nuovo compagno, un uomo violento, tronca definitivamente i rapporti con loro. Solo il ritorno a casa del padre permette a Dayane di prendere in mano la sua vita, per inseguire il sogno di diventare modella. Nel 2006 lascia quindi il Brasile e si trasferisce in Cile, dove inizia a posare per riviste e brand internazionali, divenendo in breve tempo un volto noto, tanto da comparire nei video clip di artisti quali Emis Killa o will.i.am.

Dayane Mello durante un servizio fotografico. Fonte: Instagram

L’arrivo in Italia e le partecipazioni ai reality

Il debutto di Dayane in Italia avviene grazie al talent show Ballando con le stelle, a cui partecipa nel 2014, in coppia con Samuel Peron. In seguito, è impegnata in numerosi reality show, fra i quali ricordiamo Monte Bianco – Sfida verticale su Rai 2, L’isola dei famosi e Pechino Express. Da settembre 2020, è infine una concorrente della quinta edizione del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini. Anche in Italia, Dayane ha continuato a lavorare come modella, posando per il calendario di For Men Magazine e cavalcando importanti red carpet come quello della Mostra del Cinema di Venezia, nel 2017.

Sul suo profilo Instagram, su cui conta 167.344 follower, ama postare gli scatti preferiti dei servizi fotografici, mostrandosi nella sua statuaria bellezza. La sua splendida forma fisica è il frutto di una grande attenzione per l’attività sportiva, che dichiara di svolgere quotidianamente per circa due ore al giorno.

Dayane Mello posa di fronte allo specchio. Fonte: Instagram

Dayane Mello: gli amori burrascosi e la nascita della piccola Sofia

Una delle relazioni più importanti per Dayane è, sicuramente, stata quella con il modello e musicista Stefano Sala, padre di sua figlia, Sofia, nata nel 2014.

Nel 2017 la loro relazione finisce e i due mantengono rapporti civili, scegliendo l’affido congiunto della piccola. La modella avrebbe, inoltre, avuto un flirt con il calciatore Mario Balotelli, conosciuto nei suoi primissimi giorni in Italia. In seguito alla partecipazione all’Isola dei Famosi, invece, un altro “Stefano” entra nella vita della ragazza. Si tratta di Stefano Bettarini, impegnato nel programma in veste di inviato. Tuttavia, la loro relazione sembra aver avuto vita breve e l’ex calciatore ha dichiarato di credere che Dayane cercasse solamente visibilità.

Dayane Mello con la figlia Sofia. Fonte: Instagram

Dayane Mello al GF Vip 5

Nella casa del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ha avuto modo di farsi conoscere in tutte le sue “sfaccettature”. Non sono mancate le liti con altri concorrenti, né i gesti d’affetto. A inizio programma, l’abbiamo vista avvicinarsi a Francesco Oppini, che si è sentito in dovere di chiarire che si trattasse di semplice amicizia, ribadendo la sua fedeltà alla fidanzata. In seguito, l’abbiamo vista baciare Myriam Catania e l’amica Adua Del Vesco.

Nel corso del programma, sono poi emerse alcune polemiche relative ai suoi ex.

Stefano Sala ha infatti parlato del loro rapporto, sminuendolo e mettendo in dubbio l’attaccamento della donna alla figlia. Entrato per fare una sorpresa al fratello Enock, Mario Balotelli ha invece speso delle parole sessiste su Dayane, scatenando le polemiche dentro e fuori la Casa. L’ultimo ex a fare ritorno nella vita della modella, è stato Stefano Bettarini, entrato per una breve permanenza al GF Vip. A pochi minuti dall’ingresso nella casa dell’ex calciatore, Dayane ha voluto chiarire come la loro non è mai stata una vera relazione, ma piuttosto una notte di passione.

In seguito alla squalifica del “vippone”, a causa di una bestemmia, la ragazza ha spiegato che in passato Bettarini aveva preso accordi con i paparazzi, fornendo foto personali e facendola finire sulla copertina di Chi.

