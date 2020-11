Modello, attore, musicista… Stefano Sala è un personaggio poliedrico e non solo. La sua personalità educata, rispettosa e di buon cuore, si è rivelata in più occasioni nel corso degli anni, soprattutto durante la sua partecipazione all’edizione del Grande Fratello Vip nel 2018.

La carriera di Stefano Sala

Stefano Sala aveva iniziato l’università da poco, quando ha fatto l’incontro che gli ha cambiato la vita: quello con il suo talent scout, che lo ha spinto a cimentarsi nel mondo della moda. Da lì è stata una rapida ascesa, passato al mondo della televisione ha partecipato come concorrente ai programmi tv condotti da Milly Carlucci Notti di ghiaccio e Ballando con le stelle.

Successivamente, Stefano Sala si è appassionato alla recitazione. Nel 2017 è entrato a far parte del cast della miniserie “Il bello delle donne… Alcuni anni dopo” e, grazie ad una borsa di studio, è riuscito a partire per Los Angeles per studiare recitazione. Dove ha partecipato anche ad un film horror (“P.O.E.4-The Black Cat”).



Oltre alla recitazione, Sala ha una grande passione per la musica, fa infatti parte di una rock band chiamata The Cross.

La sua vita privata

Di gossip sulle sue relazioni ce ne sono stati molti, ma di conferme ben poche. La sua ex storica è Dayane Mello, modella di origini brasiliane, ora concorrente del Grande Fratello Vip . Dal loro legame è nata una bimba, la piccola Sofia, che è diventata recentemente sorella maggiore.

Infatti Stefano Sala è attualmente sposato con Dasha Deverikina, la quale ha dato da poco alla luce Damian, il loro primo figlio. La coppia sta insieme da diversi anni ed è riuscita a superare anche una crisi dovuta al suo avvicinamento a Benedetta Mazza durante il periodo all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Tra l’attore e Benedetta Mazza i rapporti si sono interrotti pochi mesi dopo il reality.

La partecipazione al GF Vip

Nel 2018 Stefano Sala ha deciso di mettersi in gioco dando la propria disponibilità a diventare uno dei concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della Casa l’attore ha giocato un ruolo rimanendo sempre fedele alla sua personalità gentile e disponibile.



Stefano Sala si è ritrovato nuovamente coinvolto nell’ultima edizione del programma quando la sua ex Dayane Mello ne è diventata concorrente.

L’attore non si è astenuto dal dire la sua riguardo l’atteggiamento della modella dentro la casa.

Approfondisci

TUTTO su Stefano Sala

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello: la frase che fa arrabbiare il web