Lieto fine per la travagliata storia d’amore tra Stefano Sala e Dasha Dereviankina? Le voci in circolazione in queste ore sembrano proprio dire questo. Stando alla potente indiscrezione divulgata da 361Magazine i due sarebbero convolati a nozze un mese fa in gran segreto e alla presenza di pochi intimi.

Stefano Sala si è sposato

Lo scoop protagonista degli ultimi spruzzi d’estate vede la coppia convolata a nozze in una cerimonia blindatissima, e per pochi intimi, tenutasi sul lago di Como lo scorso 15 agosto. Pare che il voler tornare insieme sia stato voluto da entrambi e che la decisione fosse per una relazione duratura.

Presente alla cerimonia anche la sua principessa, la piccola Sofia, la figlia nata dalla relazione con Dayane Mello.

Nessuna conferma ma..

Al momento nessuno dei due ha confermato o smentito la vicenda, né dai loro profili social sembrano esserci foto del grande giorno. Ad eccezion fatta per alcuni piccolissimi indizi: in una foto pubblicata dallo stesso Stefano di lui e di Dasha ad un evento, è possibile scorgere una fede al dito ad entrambi.

Inoltre sempre Sala ha postato due fotografie nelle quali indossa un abito molto elegante: in quella scelta per fare gli auguri alla madre, si vedono i due indossare un abito elegante in posa su un enorme prato con il lago sullo sfondo.

Sempre con lo stesso sfondo e con gli stessi abiti c’è una dolcissima foto di Stefano con la sua bambina.

Un amore ritrovato il loro, dopo una separazione seguita alla partecipazione di lui alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip e a quei rumors che lo vedevano impegnato in un flirt con la bella Benedetta Mazza, ma tra i due, come la stessa ha dichiarato, i rapporti si erano chiusi.