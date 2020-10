A parlare di Dayane Mello, lontano dai riflettori del Grande Fratello Vip, è il suo noto ex compagno Stefano Sala. Fortissime le dichiarazioni dell’ex della Mello che, parlando della figlia e del loro rapporto ai microfoni di Chi, che sembra essere diverso da come descritto dalla modella ora gieffina nella casa più spiata d’Italia.

Stefano Sala attacca l’ex Dayane Mello

“Dopo un anno insieme inizia una grossa crisi è un tira e molla, da parte sua, devastanti. L’amore era finito ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato“, sono fortissime le dichiarazioni rilasciate da Stefano Sala, l’ex compagno di Dayane Mello che sembra andare decisamente contro quanto raccontato dalla modella dentro la casa sul loro rapporto e sul loro passato.

La riduzione all’osso di una storia che tutto sembra, a giudicare dalle parole di Sala, fuorché un grande amore. “Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti – racconta Sala – C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore. Io sono rimasto abbastanza traumatizzato da questa storia. Ora abbiamo l’affido congiunto di Sofia ma la bimba vive a casa mia, cresce con me e mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti, questo sia ben chiaro“.

Le accuse: “Non credo nemmeno alle lacrime per nostra figlia“

Sempre stando alle parole di Sala, la stessa Sofia sarebbe stata il frutto di un “fulmine a ciel sereno” caduto ben 7 anni fa: “Eravamo giovani, contenti, spensierati. Non abbiamo mai avuto il dubbio di dire’ ‘non teniamolo, mai!’, ma quella gravidanza, come racconta Sala, arrivò ad appena due settimane dal loro primo incontro.

Più forti ancora sono le accuse, sul finale, sempre alla Mello accusata di fingere e raccontare molte bugie. “Questa situazione mi fa piangere – aggiunge Sala – Dayane ha detto una serie di falsità… Non credo nemmeno alle lacrime di lei destinate a nostra figlia quando ha scoperto che l’avrebbe sentita il giorno dopo. Secondo me piangeva per le accuse di Franceska Pepe“.

È indubbio, vien da dire, che di fronte ad accuse così forti questo argomento non verrà tralasciato da Signorini nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip il prossimo venerdì.

