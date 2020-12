Continua a infuriare la tempesta che vede coinvolta Elisabetta Gregoraci e l’ex marito Flavio Briatore. Sin dai primi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip, c’è stato un batti e ribatti tra la showgirl e l’imprenditore, che ha sempre ribattuto colpo su colpo a quanto viene detto nella Casa. Ora, però, ne avrebbe abbastanza: Briatore sarebbe pronto ad azioni legali contro la Gregoraci.

Flavio Briatore furioso con la Gregoraci

A riportare la notizia è il settimanale Nuovo TV di Riccardo Signoretti, che riporta una pesante indiscrezione nei confronti dell’ex coppia. Sembra infatti, stando a quanto riportato, che Briatore sia “nero di rabbia” contro l’ex moglie Gregoraci.

Il motivo, sta nel continuo saltar fuori del suo nome all’interno del programma, di cui non fa parte. Sin da quando era uscita la notizia della partecipazione di Elisabetta al programma, Briatore non si era detto molto contento della sua scelta, ma ora la misura sarebbe colma.

I possibili motivi di questa rabbia, potrebbero essere nelle recenti dispute tra la Gregoraci e Giulia Salemi: discussioni in cui è saltato più volte fuori il nome di Briatore; ancora, l’imprenditore si è ritrovato a dover intervenire sulla polemica riguardo la “fuga a Dubai” del figlio Nathan, presumibilmente vittima di bullismo.

Le voci sui presunti tradimenti della Gregoraci

Capitolo a parte invece quanto è emerso, continuativamente, negli ultimi mesi riguardo la showgirl. Sulla Gregoraci infatti si sono accumulate voci e testimonianze di presunti tradimenti a Briatore: a far scalpore soprattutto le parole di Mino Magli, presunto ex fidanzato di Elisabetta. Oltre a lui, è saltato fuori anche il nome di Stefano Coletti, cui la Gregoraci avrebbe mandato alcuni messaggi in codice da dentro la Casa.

Infine, a far discutere e infuriare Briatore potrebbe esserci la questione del “contratto” tra lui e l’ex moglie. “Per tre anni dopo la separazione non deve farsi vedere sui giornali con un altro uomo, se no deve pagare delle penali salatissime” aveva detto Signorini anni fa da Chiambretti.

Flavio Briatore pronto ad azioni legali

Tutto questo insieme di cose avrebbe quindi reso “nero di rabbia” Flavio Briatore, stanco di sentirsi nominato al GF Vip.

Quindi, rivela Nuovo TV nella notizia ripresa da numerose fonti di settore, “sarebbe pronto a ridiscutere gli accordi presi con Gregoraci in sede di divorzio, ovvero quelli molto generosi nei confronti dell’ex moglie“.

Non viene svelato in quali aspetti potrebbe essere modificato e si aspetta la replica del diretto interessato, in queste ore impegnato in una raccolta fondi per il paese sardo di Bitti, duramente colpito dal maltempo.

