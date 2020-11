Un vero e proprio caso la partenza di Flavio Briatore con il figlio Nathan Falco per Dubai. L’imprenditore è volato negli Emirati Arabi per questioni di lavoro, ma il giornalista Gabriele Parpiglia ha rivelato un retroscena che mostra un’altra verità. La “fuga” sarebbe legata alla presenza di Elisabetta Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip, che secondo Parpiglia avrebbe creato qualche problema a Nathan Falco.

Briatore e Nathan Falco a Dubai per la Gregoraci?

Durante una diretta Instagram, Gabriele Parpiglia ha rivelato il vero motivo per cui Flavio Briatore sarebbe volato negli Emirati.

Secondo il giornalista, Nathan Falco sarebbe stato vittima di prese in giro da parte di amici e compagni di scuola per la presenza della madre al Grande Fratello Vip. La situazione sarebbe stata così grave da far propendere Flavio Briatore per una vacanza con il figlio, lontano dall’Italia.

La smentita sulla fuga

Le dichiarazioni del giornalista sono però state smentite dallo stesso Briatore via Instagram. “Il GOSSIP non dorme mai. Sono andato a Dubai per lavoro, per l’apertura del nuovo concept Billionaire, che tra l’altro sta gia’ riscuotendo un successo straordinario“, ha chiarito l’imprenditore, “Ho portato mio figlio Falco con me, assicurandomi che ogni giorno studiasse e svolgesse i compiti che gli erano stati assegnati dalla scuola prima di partire.

Il motivo di questa mia decisione e’ stato soltanto il desiderio di poter passare anche questi giorni di lavoro insieme a mio figlio. Il resto sono pure fantasie e pettegolezzi“.

Il post Instagram di Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci pronta a lasciare il GF Vip

Sia come sia, sembra che la permanenza di Elisabetta Gregoraci nella Casa del Grande Fratello Vip sia alle battute finali.

La gieffina, dopo la notizia che il format andrà avanti fino a febbraio 2021, è pronta a lasciare anticipatamente, già dalla prima settimana di dicembre. Una decisione che arriva anche nel contesto delle sempre più insuperabili incomprensioni con Pierpaolo Pretelli. La ragione principale è però proprio la lontananza dal figlio Nathan Falco, che la showgirl non vede da più di 2 mesi.

Approfondisci:

TUTTO su Elisabetta Gregoraci

GF Vip, Elisabetta Gregoraci e Briatore: tutta la verità sul ritorno di fiamma