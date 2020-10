Elisabetta Gregoraci, nella Casa del Grande Fratello Vip da ormai più di un mese, nonostante i consigli delle amiche, vive un momento di profondo sconforto. A mancare alla concorrente è il figlio Nathan Falco, avuto con l’ex Flavio Briatore. Durante un momento di confidenze con Stefania Orlando, la showgirl ricorda il distacco con il figlio nel momento di partecipare al reality e non riesce a trattenere le lacrime.

Elisabetta Gregoraci preoccupata per Nathan

Elisabetta Gregoraci racconta il momento più difficile della sua avventura al Grande Fratello Vip, quello in cui ha dovuto salutare il figlio.

Nathan Falco è sempre al centro dei pensieri per la showgirl: “Negli anni mi hanno chiesto di fare dei lavori fuori, all’estero, io non sono mai andata“, racconta a Stefania Orlando, “Mai per non lasciarlo, oppure lo portavo sempre con me quando non aveva la scuola. Adesso comunque non puoi lasciarlo, è impegnativo con i compiti, la scuola… Gli devi stare dietro“.

Elisabetta è in pensiero per come stia reagendo il figlio alla sua lunga assenza, se le manca e si chiede se vada tutto bene. Più volte ha annullato impegni di lavoro per il figlio, nonostante Nathan sarebbe rimasto in buone mani.

“Mia sorella comunque ha i suoi bambini, la sua famiglia, la sua vita. Ho la tata che è sempre la stessa da 10 anni, poi c’è Flavio…“, continua Elisabetta Gregoraci, non riuscendo a trattenere le lacrime.

Il saluto prima del Grande Fratello Vip

Quando la showgirl ha accettato di partecipare al reality, Nathan le avrebbe chiesto quanti giorni sarebbe rimasta. “È forte, è un bambino molto indipendente, non è un mammone.

Però l’ultimo giorno prima che partissi per venire qua… Ho detto ‘non parto più’“.

Nathan infatti l’avrebbe abbracciata dicendole: “No, non andare lì mamma” e per la Gregoraci sarebbe stato un colpo al cuore. “Nathan non è uno che dimostra, tiene tutto molto dentro“, spiega, “Mi diceva ‘Ancora 5 minuti’. Lì son morta“. Elisabetta Gregoraci ha sentito l’ultima volta il figlio 20 giorni fa, e lo aveva trovato sereno, la seguiva in televisione. Questo non la rassicura del tutto, ma la showgirl sa che insieme a Nathan c’è tutta la sua famiglia, un pensiero confortante durante questa lunga lontananza.

Approfondisci:

Tutto sul Grande Fratello Vip

Tutto su Elisabetta Gregoraci

Gf vip, lite accesa nella Casa tra Tommaso Zorzi e Elisabetta Gregoraci