Elisabetta Gregoraci da bambina identica al figlio, Nathan Falco: in una fotografia del passato, pubblicata dalla showgirl su Instagram e parte di un breve filmato sulla sua carriera, emerge la somiglianza con il suo bimbo, nato dalla storia d’amore con Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco: la somiglianza in una vecchia foto

In diverse occasioni, Elisabetta Gregoraci ha condiviso con il suo pubblico di Instagram alcune istantanee del suo passato, come la foto pubblicata per una dolcissima dedica alla madre scomparsa.

La showgirl ha mostrato anche il suo volto da bambina, in uno scatto che non è passato inosservato ai fan e in cui sembra emergere la straordinaria somiglianza con il figlio, Nathan Falco.

L’immagine arriva dritta dall’infanzia della conduttrice, ed è parte di un video che aveva scelto di postare per il suo compleanno.

La somiglianza con il piccolo Nathan Falco è evidente, come notano anche i follower della showgirl sui social. Elisabetta Gregoraci condivide spesso immagini insieme al figlio, scatenando l’entusiasmo dei suoi sostenitori.

Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip

Elisabetta Gregoraci è attualmente impegnata nella sua avventura al Grande Fratello Vip.

Dall’interno della Casa, la conduttrice ha catturato l’attenzione del pubblico e delle cronache rosa per il rapporto di “amicizia speciale” con un altro inquilino del reality, Pierpaolo Pretelli, a cui molti guardano come a un potenziale amore per lei.

In realtà, nel corso della più recente prima serata della trasmissione, la Gregoraci ha smentito un interessamento romantico per l’ex velino di Striscia, ma le fantasie del gossip tornano senza sosta all’ipotesi di una svolta dolce a due.

Fuori dalle mura di Cinecittà, Flavio Briatore ha parlato dell’ex moglie scatenando il suo fastidio, poi risolto in una lettera che il manager ha fatto recapitare nella Casa per far cessare le tensioni maturate nelle ultime settimane. La risposta della diretta interessata non si è fatta attendere: “Sono molto felice di leggere questa lettera e gli mando un bacio grande a lui e uno immenso all’amore della mia vita: nostro figlio…“.

