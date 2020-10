L’esperienza di Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip si sta rivelando complessa e, paradossalmente, i guai maggiori nascono fuori dalla Casa più che con i concorrenti del reality.

Sulle polemiche ed i gossip nati durante la permanenza della conduttrice al Gf è intervenuta la migliore amica della Gregoraci, Micaela Ottomano, che ha cercato di difendere l’amica smentendo parte di quanto detto da Arianna David nelle scorse settimane.

Arianna David e Micaela Ottomano

Arianna David e Micaela Ottomano hanno avuto un lungo confronto a Mattino 5, la trasmissione condotta da Federica Panicucci.

È stata la David, nei giorni scorsi, a parlare di un presunto flirt con il pilota Stefano Coletti, nonché ad insinuare che Flavio Briatore sarebbe ancora innamorato dell’ex moglie. Micaela Ottomano ha raccontato che la David non sarebbe tanto amica della Gregoraci da poter raccogliere tutte le sue confidenze e che parlare di lei senza che lei possa controbattere è ingiusto: “Troppa gente sta parlando di Elisabetta in un momento in cui lei non può difendersi […] Sono venuta qui per smentire la signora David. Lei non può millantare un amicizia che non c’è”.

La reazione di Arianna David

Di diversa opinione la David, che ha dichiarato di non aver mai detto di essere una sua amica intima bensì una persona in contatto con la conduttrice, ed a riprova di ciò avrebbe mostrato alcuni messaggi che si sarebbero scambiate prima dell’entrata nella Casa. In più, ha lanciato un “j’accuse”: “Sono stata l’unica per un mese a difendere Elisabetta, mentre voi eravate a casa”.

Ottomano: “Le abbiamo sconsigliato di farlo”

Su di un dettaglio però sembra che le due siano d’accordo: l’esperienza del GF Vip rischia di ritorcersi contro Elisabetta Gregoraci.

“Le abbiamo sconsigliato di entrare nella casa. Quando ce l’ha detto era troppo tardi. È una persona molto esposta, con un ex marito importante, una donna troppo famosa, entrare voleva dire mettersi in gioco”.