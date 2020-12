Mentre si tormenta per l’amico Francesco Oppini, pronto a lasciare la Casa del GF Vip, Tommaso Zorzi è al centro di un’indiscrezione esplosiva confermata da Selvaggia Roma. La concorrente rivela a Dayane Mello l’interesse di Giacomo Urtis nei confronti del gieffino, aprendo così a un nuovo scenario romantico tra le mura di Cinecittà.

Giacomo Urtis e la cotta per Tommaso Zorzi: la rivelazione

Poche ore fa, l’occhio sempre vigile del Grande Fratello si è soffermato sulla chiacchierata a tre fra Giacomo Urtis, Dayane Mello e Selvaggia Roma. Impossibile, per il pubblico da casa, non captare l’indiscrezione bomba sganciata da quest’ultima sul famoso “chirurgo dei vip”.

“A lui piace Tommaso (Zorzi, ndr)”: è con questa affermazione, tiepidamente liquidata da Urtis come non proprio “a fuoco”, che la Roma scaglia un dardo rovente in favore di gossip, sparigliando le carte nelle dinamiche del reality.

A Giacomo Urtis piace Tommaso#GFVIP pic.twitter.com/LmZOLYmSAv — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 3, 2020

Giacomo Urtis: “Ha ragione Cristiano“

Giacomo Urtis appare combattuto e si dice certo che Cristiano Malgioglio abbia ragione nel sostenere di aver intravisto nei sentimenti di Tommaso Zorzi per Francesco Oppini qualcosa di più di una semplice amicizia.

A detta del paroliere, l’influencer avrebbe una cotta per il figlio di Alba Parietti, e sarebbe questo il motivo del suo eccessivo tormento davanti all’ipotesi che Oppini lasci la Casa.

I consigli di Selvaggia Roma: “Tasta il terreno“

Mentre Selvaggia Roma dispensa consigli a Giacomo Urtis, quest’ultimo sembra aver intercettato un piccolo spiraglio per fare breccia nel cuore di Tommaso Zorzi.

Chiacchierando con lui, nel lamentarsi di aver perso la sua forma fisica ha incassato un chiaro complimento dal coinquilino: “Mi stavo lamentando che ingrasso, lui mi fa ‘Ma se hai un fisico pazzesco?’, quindi ho pensato ‘Allora mi ha guardato!

‘”.

“Tasta il terreno, vedi un po’ la situazione“, gli dice la concorrente, sottolineando di aver notato che Zorzi gli piace. La risposta di Urtis? Un sorrisetto che lascia intendere un autentico interesse. Quel che è certo è la distanza sempre più ravvicinata tra i due, che si scambiano spesso sguardi di intesa, frasi dolci e teneri abbracci. Sarà proprio Giacomo Urtis a far dimenticare le tempeste del cuore a Tommaso Zorzi?

Se son rose…

URTIS: " mi stavo lamentando poco fa che ingrasso"



TOMMY: "no hai un fisico pazzesco"



URTIS: "allora ho pensato, allora MI HA GUARDATO" ✈️ #gfvip pic.twitter.com/jZbkEnKXLI — Giulia (@Giulia20897) December 3, 2020

