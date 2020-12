Salta l’ingresso di Ginevra Lamborghini al GF Vip ed è subito scontro con Alfonso Signorini. La sorella di Elettra Lamborghini sferra l’attacco via social, dopo la rivelazione del conduttore del reality sul motivo che la terrebbe lontana dalla Casa di Cinecittà.

GF Vip: stop all’ingresso di Ginevra Lamborghini

Era stata data come nuovo volto tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, ma Alfonso Signorini ha rivelato che Ginevra Lamborghini non farà parte del cast.

La conferma del conduttore del reality è arrivata durante il GF Vip Party, il programma di approfondimento sul format trasmesso in streaming su Mediaset Play.

Ma non è tutto: Alfonso Signorini ha svelato i contorni del motivo che avrebbe confezionato la fumata nera sulla sua presenza, parlando di “pretese” contrarie allo spirito del gioco.

“Ginevra sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono per il GF Vip, ha tutte le qualità, ma non c’è perché in realtà pretendeva, a livello contrattuale, che nella Casa non si potesse parlare né della sorella Elettra, con cui non va assolutamente d’accordo, né della sua famiglia. Amore, tu entri perché sei Ginevra Lamborghini, non perché sei Ginevra Rossi, se non vuoi parlare di loro di che parliamo?

Della tua linea di moda? Non sei mica Donatella Versace! Amore, stai a casa, arrivederci, me ne faccio una ragione, ci sono altri problemi nella vita“.

Il paragone con Francesco Oppini

L’affondo di Signorini si è poi concentrato su un paragone con un altro grande concorrente del programma, che non avrebbe messo alcun “paletto” intorno alla sua partecipazione allo show.

“È come se Francesco Oppini avesse voluto fare il GF e non potevamo parlare di Alba Parietti.

Lui poi ha dimostrato di essere Francesco Oppini, e di non aver bisogno di nominare più neanche sua madre, perché ha acquisito una sua identità fortissima. Io non sono il tipo morboso che sta lì a voler sapere, sapendo che tra lei ed Elettra non corre buon sangue, avrei detto ‘Va bene, fammi conoscere chi è Ginevra’“.

La replica al veleno della sorella di Elettra Lamborghini

Le parole di Alfonso Signorini avrebbero sollecitato i nervi di Ginevra Lamborghini al punto da scatenare la sua reazione sui social, cristallizzata in una replica pubblicata tra le sue Instagram Stories.

“Mi stupisce sentir parlare di mie ‘presunte pretese’ ma mi stupisce ancor di più la lacuna di professionalità perché, nel mio piccolo, mi è sempre stato insegnato che gli annunci ufficiali si fanno quando c’è consenso da ambo le parti. Parlare di me liberi da alcuna ‘presunta pretesa’ beh lo state già facendo..peccato per le scivolate di cattivo gusto“. L’accusa è pesante, arriverà una risposta dal conduttore?

Instagram story di Ginevra Lamborghini

