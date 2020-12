Cosa ci aspetta oggi in tv? Su Rai 1 serata dedicata alla musica con Sanremo Giovani. Rai 3 da spazio al capolavoro di Eduardo De Filippo Il sindaco del rione Sanità mentre su Canale 5 prosegue la saga di Harry Potter. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Questa sera su Rai 1, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, si terrà la finale di Sanremo Giovani. I 10 finalisti di AmaSanremo si esibiranno sul palco guidati dall’ormai immancabile Amadeus. Nel corso della serata scopriremo anche le proposte Campioni del 71º Festival di Sanremo.

Su Rai 2 andranno in onda 3 episodi della serie 9-1-1 intitolati Bobby ricomincia, Attenzione a cosa desideri… e La vita che scegliamo.

Rai 3 dedica la serata alla trasposizione cinematografica del capolavoro di Eduardo De Filippo rivisitato da Mario Martone. Il sindaco del rione Sanità, nel suo adattamento in chiave moderna, è stato presentato alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ottenendo il riconoscimento del Leoncino d’oro 2019.

I programmi in onda su Mediaset

Questa sera su Rete 4 va in onda Dritto e rovescio.

Il Natale fa ancora parlare di sé. Il governo non ha ancora fornito delle linee guida chiare per gli spostamenti e le restrizioni durante le festività. Se in un primo momento si era pensato ad un allentamento delle misure, ora si parla di lockdown nazionale a Natale e Capodanno. Con gli ospiti e le inchieste, Paolo Del Debbio cercherà di rispondere alle domande che tutti ci stiamo ponendo.

Su Canale 5 questa sera va in onda Harry Potter e il Principe Mezzosangue.

I ricordi riaffiorano, il passato bussa alla porta del giovane mago. Questa volta Harry Potter dovrà prepararsi allo scontro con Lord Voldemort. A lottare al suo fianco gli amici di sempre e Silente.

Italia 1 va in onda il secondo appuntamento settimanale con Le Iene Show.

Sugli altri canali

Alle 21.15 Corrado Formigli conduce lo speciale Piazza Pulita – La ricaduta, come sempre su La 7. A seguire il documentario Epicentro Coronavirus: 24 ore a Wuhan.

Sul NOVE alle 21.15 va in onda il film con Keanu Reeves, Anthony Quinn e Giancarlo Giannini Il profumo del mosto selvatico.

A cavallo tra la commedia e il poliziesco, Iris manda in onda il film Un poliziotto alle elementari con Arnold Schwarzenegger.

Infine su Paramount Channel vi segnaliamo il film fantasy La principessa e il gigante. Secondo la leggenda, sa la principessa non si sposa entro il suo 18esimo compleanno, verrà rapita dal gigantesco Troll, Re della Montagna. Questo è proprio ciò che accade a Kristin, in fuga per evitare il matrimonio con il principe Frederik. A correre in suo aiuta sarà il povero ma coraggiosissimo contadino Espen che si batterà per lei e per evitare la rovina della sua famiglia.