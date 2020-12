Lo scrittore ed attivista Iacopo Melio è positivo al Covid e sintomatico . A dare l’annuncio è stato proprio Melio dalla sua pagina Facebook, raccontando che anche i suoi genitori avrebbero contratto il virus.

Melio purtroppo parte da una situazione clinica già delicata, essendo affetto dalla sindrome di Escobar. A quanto pare per ora si trova a casa insieme ai genitori, in isolamento.

Il messaggio di Iacopo Melio

Il messaggio è arrivato 12 ore fa, e non è stato confortante: “Se mi sono ammalato io che non esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque”.

A quanto pare Melio, alla comparsa dei primi sintomi, avrebbe fatto un tampone che sarebbe però risultato negativo: “Un grande grazie a chi mi ha assistito con gentilezza e professionalità, un po’ meno a quel falso negativo uscito addirittura in coppia… Perciò state sempre attenti ai risultati”.

Tornato a casa, Melio ha continuato a curarsi per i problemi respiratori che stava avendo, e successivamente il padre è risultato positivo al Covid.

A quel punto Melio ha rifatto il tampone, che questa volta è risultato positivo.

Adesso la situazione non è rosea ma sembra mantenersi sotto controllo: “Ad oggi ho tanta stanchezza e debolezza, mal di testa e mal di gola, sinusite, sensazione di febbre, ma soprattutto un grande affanno e difficoltà respiratoria, nonostante non abbia molta tosse (e su questo incrocio e incrociate pure le dita dei piedi insieme a me)”.

Per un po’ di tempo Melio stara quasi del tutto lontano dai social, e chiude il suo post con una dichiarazione amara.

“Se credete, dite una preghiera per me; se non credete, inviatemi energie positive. Insomma, fate come preferite, basta che mi pensiate un po’ perché non è facile, e lo sapete (…) Passerà, perché deve passare, però facciamo in modo che ognuno continui a fare la sua parte con un po’ di responsabilità e sopportazione… Arriverà un anno migliore, sicuramente, per tutti”.

