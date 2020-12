Non solo nuovi ingressi nella puntata di questa sera, ma anche addii definitivi. Al Grande Fratello Vip è nuovamente tempo di eliminazioni: al televoto questa volta ci sono Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio. Il verdetto ufficiale spiazza tutti e i concorrenti corrono ai ripari rivolgendo ad Alfonso Signorini una richiesta speciale.

Il nuovo televoto: 4 concorrenti in lizza

Il diabolico meccanismo di gioco al Grande Fratello Vip porta ad un nuovo, decisivo verdetto. Nella puntata di questa sera, per 4 nuovi Vipponi pronti a mettersi in gioco, ce n’è uno costretto a lasciare.

In nomination due volti storici di questa edizione e due concorrenti entrati in corsa: Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi, Cristiano Malgioglio e Giacomo Urtis.

La Ruta e Zorzi hanno già vissuto il meccanismo delle nomination, riuscendo a farla franca ogni volta grazie al voto favorevole del pubblico da casa. Anche il chirurgo delle star, sebbene sia entrato da poco, è già stato in nomination per poi essere graziato. Meccanismo completamente nuovo, invece, per Malgioglio, costretto a confrontarsi per la prima volta con le decisioni dei telespettatori.

Malgioglio eliminato: sgomento in Casa

I primi due verdetti della serata vedono salvarsi, di fila, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Ma è il terzo verdetto a destare scalpore. Alfonso Signorini annuncia: “Il pubblico ha deciso che il Vip che deve immediatamente abbandonare la Casa del Grande Fratello è…“. Il nome dell’eliminato è scritto in una busta che Tommaso Zorzi ha il compito di leggere davanti a tutti: “Cristiano“.

Cristiano Malgioglio è così costretto ai saluti, ma non tutti ne sono convinti. Il verdetto ha suscitato sgomento nella Casa, nessuno può credere che un personaggio così di spicco possa uscire dalla Porta Rossa.

“Non è possibile, sicuramente è la votazione del preferito. Sarà una nomination per il preferito“, ripete a gran voce Maria Teresa Ruta, così come Stefania Orlando.

Dallo studio si alza severa la voce di Pupo, che fa presente ai Vipponi di essere stati loro a nominarlo: “Mi spiace dirlo, ma siete voi ad averlo votato. Siete voi i diretti responsabili“.

La richiesta dei concorrenti

Ma in Casa si vive aria di tristezza: Dayane Mello è scoppiata in lacrime, poiché aveva stretto un forte legame con il popolare paroliere.

Tutti non si capacitano di questo abbandono improvviso. Per questo motivo, a gran voce, i concorrenti chiedono ad Alfonso Signorini se Malgioglio possa trascorrere il Natale insieme a loro.

“Cerco di fare tutto il possibile con il Grande Fratello“, la promessa del conduttore. Considerando che la famiglia del paroliere è in Sicilia, si ritroverebbe a trascorrere le feste in totale solitudine. Per questo motivo la richiesta dei Vipponi potrebbe essere accolta. Cosa deciderà la produzione?

