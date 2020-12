Tutto pronto per una nuova spumeggiante puntata del Grande Fratello Vip. Come da “copione” anche questa sera faranno il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia tanti nuovi concorrenti che andranno così a rimpolpare ulteriormente la rosa di “vipponi” che dovranno convivere ancora per 2 mesi all’interno del reality.

GF Vip: cosa succede nella puntata di stasera

Alfonso Signorini è già pronto a nominare i “nuovi concorrenti” che, se saranno incisivi come le vecchie “new entry”, possiamo immaginarci che gli equilibri all’interno della casa salteranno nuovamente. L’ingresso di Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini è stato un vero “colpo di Stato”.

Si è subito fatta notare l’ex di Uomini e Donne finita al centro dell’attenzione per l’immediato vis-à-vis con uno dei volti più forti del reality, quello di Tommaso Zorzi. Uno scontro frutto di antichi dissapori trascinati ora all’interno della Casa.

Filippo Nardi, la new entry a “rischio squalifica”

Complicata anche la posizione della new entry Filippo Nardi che a nemmeno una settimana dal suo ingresso rischia di dover già dire addio agli inquilini a causa di alcune frasi che sarebbero uscite dalla sua bocca nei confronti delle donne all’interno della casa, in particolar modo Maria Teresa Ruta, difesa dalla figlia Guenda.

Salta all’ultimo l’ingresso di Ginevra Lamborghini: cosa è successo

Capriotti, Zenga, Ermito e Carlotta

Come dicevamo però, non finisce qui: pronti a entrare in casa questa sera altri 4 freschissimi concorrenti che daranno filo da torcere al televoto ai volti già noti del reality. Tra questi l’ex Temptation Island, Carlotta. Un bel caratterino tutto pepe sulla scia di Selvaggia Roma, l’ultima ad essere stata eliminata. E ancora, sempre questa sera, entreranno nella casa Andrea Zenga e Mario Ermito, rispettivamente il figlio del più noto Walter Zenga e l’attore di numerose fiction Rai nonché ex concorrente del Grande Fratello 12.

E ancora, ultima ma non per notorietà: Cecilia Capriotti.

