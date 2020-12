Samantha De Grenet è da poco entrata nella casa del GF Vip, ma ha già seminato una discreta quantità di tensioni.

In particolare la showgirl è entrata in collisione con Stefania Orlando, che da giorni reagiva con insofferenza ad alcuni dei suoi comportamenti e, durante la puntata di ieri sera, una frase della De Grenet ha scatenato ufficialmente la rabbia della Orlando.

Da giorni, la Orlando si lamentava del comportamento della De Grenet che, da incuriosito, era passato a divenire quasi inquisitorio nei suoi confronti.

La frase di Samantha De Grenet

L’insofferenza è diventata palese quando la De Grenet, durante la puntata, ha dovuto scegliere -come tutti gli altri- un concorrente a cui concedere l’immunità ed ha dichiarato: “Voglio dare spazio ai giovani, quindi tolgo Stefania perché è più grande”.

L’affermazione lascerebbe intendere che la Orlando non sia giovane, e ciò non è andato giù alla Orlando che, dopo la puntata, ha voluto confrontarsi con la coinquilina: “Tu hai detto ‘Voglio dare spazio ai giovani, quindi tolgo Stefania perché è più grande’. Mi viene da pensare, detto da una donna mia coetanea, te che ci sei venuta a fare al Grande Fratello se vogliamo dare spazio ai giovani?.

La motivazione mi sembra curiosa, posso dirlo? Io non ti avevo detto niente, se tu adesso che hai ritirato fuori la questione”.

La replica della De Grenet è stata “Questo è un tuo retropensiero”, negando di fatto che ci fossero motivazioni di sorta nella sua scelta. In più, ha aggiunto: “Io dovevo scegliere a chi dare l’immunità. Se tu mi avessi tolto io non avrei avuto problemi.

Se invece mi avessero chiesto ‘chi vuoi buttare fuori’, io non ti avrei mai buttata fuori. Ho ritirato fuori la cosa perché se ho un problema con te, che vedo che ci sei rimasta male, lo chiarisco. Ti ho chiesto se ci fosse rimasta male perché ci tengo, se non me ne fregava niente non te l’avrei chiesto. Magari non te l’aspettavi da una persona che ti conosce da più tempo”.

La Orlando a quel punto ha ribadito di non esserci affatto rimasta male e di non avere aspettative nei confronti di nessuno.

Si spera che da questo momento in poi i rapporti tra le due possano essere più distesi.

Approfondisci

Tutto sul Grande Fratello Vip

Stefania Orlando, crollo al GF Vip