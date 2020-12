L’ex tronista pugliese, Francesco Monte, parla sulle frequenze di Radio Radio in occasione dell’uscita del suo singolo, ma la conversazione vira, per un attimo, su altro. Le frecciatine della conduttrice di Non succederà più, Giada Di Miceli, sulla vita amorosa di Monte sembrano infastidire l’ex gieffino, che vuole allontanarsi dal mondo del gossip. Si parla (senza fare nomi) di una delle concorrenti ora nella casa del GF Vip, nonché ex fidanzata “storica” di Francesco: Giulia Salemi.

“La domandina” sulla fidanzata

“Monte, tutto a posto con la Isabella?”, così introduce l’argomento caldo la Di Miceli.

Il neo cantante assicura di essere ancora impegnato con la modella Isabella De Candia. Ma non è questo che la conduttrice (e il pubblico) vuole davvero sapere. “La domandina” come la definisce la speaker non tarda ad arrivare e per un attimo i toni cambiano. “Lo so che siete tutti interessati perché io sono sparito dai social“, inizia Monte, “però è una mia bella scelta, così le interviste non vertono più sulla mia vita privata“. La De Miceli non si arrende e lancia la prima frecciatina: “Lo stai vedendo un pochino il GF Vip?

“. Francesco Monte non sembra apprezzare l’argomento e, quasi infastidito, risponde: “No e possiamo anche parlare di altro perché siamo già andati abbondantemente avanti“. Però, anche con qualche insistenza da parte della speaker, Monte si lascia andare e ammette di sapere che dentro la casa c’è una sua vecchia “conoscenza”.

Il riferimento agli avvocati

“C’è qualcuno che parla di te dentro la casa“, riferisce Giada De Miceli a Monte. Quel qualcuno, che sembra innominabile nell’intervista, è Giulia Salemi, ex fidanzata di Francesco Monte.

I due si sono conosciuti nel 2018 proprio nella casa di Canale 5. L’ex tronista non pare però felice di ricordare la storia d’amore con la Salemi e vuole, al contrario, distaccarsi dal mondo televisivo da cui proviene. “Ormai è risaputo che tutti parlano di me, poi si troveranno le sorpresine semmai dovesse esserci con le lettere degli avvocati. Quindi possono parlare tranquillamente“. Così Francesco Monte, senza metafore (come tiene a precisare), chiude la parentesi “gossip”.

Le dichiarazioni intime di Giulia Salemi

La curiosità della speaker di Radio Radio nasce da alcune confidenze che Giulia Salemi ha fatto negli ultimi giorni al Grande Fratello.

È la sua seconda partecipazione al reality ed è stata proprio la casa dietro Cinecittà a farla incontrare con Monte. Ritornata nella casa, a due anni di distanza dalla storia con Francesco, l’influencer italo-persiana racconta come la relazione non sia iniziata nei migliore dei modi. Oltre a essere nata sotto i riflettori, infatti, c’è da ricordare che Monte si era da poco lasciato con Cecilia Rodriguez. “Non me la sono goduta, né qui dentro, né una volta fuori. Poi è stato bellissimo comunque, amare è bellissimo anche se si soffre.

Io non amavo da non so quanti anni, avevo le farfalle allo stomaco“, si era aperta la Salemi.

