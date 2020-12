Una settimana difficile per Maria Teresa Ruta nella casa del Grande Fratello vip, che si inserisce in un percorso fatto di gioie e dolori condiviso anche con la figlia Guenda Goria. Ora che la Goria è fuori, però invia un messaggio alla madre per darle forza in questo momento.

Il percorso di Maria Teresa Ruta

Che percorso quello di Maria Teresa Ruta all’interno della Casa. Un inizio accidentato fatto di moltissime nomination, tanto da arrivare a scherzarci su, dopo i primi dolori e rammarichi. Poi un periodo di tregua e ora invece di nuovo una settimana complicata per la conduttrice.

Invece per il pubblico a casa non ci sono mai stati dubbi, Maria Teresa Ruta è certamente una delle più amate e sostenute partecipanti a questo programma.

Nonostante l’amicizia con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, in questi giorni la Ruta si è sentita esclusa e certo non ha aiutato la lite con l’amica. La Orlando si è arrabbiata con la Ruta che avrebbe detto che Zorzi potrebbe essersi fatto influenzare da Filippo Nardi nella nomination. La Ruta ha negato di averlo detto, facendo perdere le staffe alla Orlando: “L’hai detto 2 volte, adesso Maria Teresa mi hai rotto il c***o”.

E ancora: “Prima dici le cose poi in puntata ne dici un’altra“. Alla fine le due hanno fatto pace e sancito la tregua con un abbraccio. Poi è arrivata la “questione Nardi” che nessuno ha ancora dimenticato, anche se al momento la Ruta non sembra essersi accorta del comportamenti dell’inquilino Filippo Nardi. Le frasi pronunciate, e giudicate sessiste oltre che volgari, hanno fatto diventare virale l’hashtag #fuorinardi.

Le parole di Guenda Goria

A scendere in campo al fianco di Maria Teresa Ruta non solo tutto il mondo del web, ma anche la figlia.

Guenda Goria, fin dalla sua entrata nella Casa, si è sempre distinta per il suo pensiero lucido e per le dure critiche nei confronti di ogni frase sessista, volgare o violenta nei confronti delle donne. Ora difende la madre, come ha spesso fatto anche in passato: “Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. È una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno“, scrive Guenda su Twitter.

“Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore“.

