La puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip ha lasciato una lunga scia di polemiche, che perlopiù hanno coinvolto Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Dopo essere stata nominata dagli ultimi due, la Orlando se l’è molto presa, affrontando di petto soprattutto la conduttrice.

Stefania Orlando contro Maria Teresa Ruta

Settimana ad alta tensione per Stefania Orlando: oltre alla discussione con Samantha De Grenet, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri si è vista anche nominare da due alleati come Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. La prima, ha perorato la sua causa tirando in ballo discussioni tra le due e un certo senso di solitudine della Ruta nel gruppo Casa: cose che, per la Orlando, erano già state però risolte giorni prima.

Inoltre, a far imbestialire la Orlando è stata una frase detta dalla Ruta, secondo cui Zorzi potrebbe essersi fatto influenzare da Filippo Nardi nella nomination. La Ruta ha negato di averlo detto, cosa che ha fatto scattare la Orlando: “L’hai detto 2 volte, adesso Maria Teresa mi hai rotto il c***o”. Quindi, ha aggiunto: “Prima dici le cose poi in puntata ne dici un’altra“.

Il chiarimento tra la Ruta e la Orlando

La mattinata è proseguita per un po’ con questi musi lunghi: Tommaso Zorzi a Nardi ha ammesso che “Nominandola ho scoperchiato il vaso di Pandora, l’ho obbligata a dirmi quello che non va. Ora lei non mi guarda in faccia, ma ci parlerò“. La Orlando, sempre all’ex gieffino tornato nella Casa, si è detta molto ferita perchè “ieri sera ho subito due tradimenti, parola forte ma la sensazione è stata quella“.

Successivamente, però, tra Maria Teresa e la Orlando c’è stato un momento di confronto e riappacificazione. A fare il primo passo è stata la Ruta, che in puntata ha dovuto affrontare un altro momento molto emotivo, dichiarando all’amica di non sentirsi tranquilla. A questo punto, è scattato l’abbraccio: “ci sono rimasta un po’ male ma stai tranquilla“. La stessa Orlando, sentite le scuse e le spiegazioni dell’amica, ha chiuso la cosa così: “Una cosa non vanifica tutto il resto“.

Abbraccio tra Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

