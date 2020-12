Da vulcanica concorrente quale si è sempre dimostrata, in questi giorni Maria Teresa Ruta sta diventando sempre più insofferente. Al Grande Fratello Vip la popolare conduttrice si è lamentata di sentirsi a tratti isolata dal gruppo. Ma per lei, nella diretta di stasera, arriva un pensiero speciale a risollevarle il morale: un messaggio dalla mamma.

La crisi di Maria Teresa Ruta

Al Grande Fratello Vip, negli ultimi giorni, stiamo assistendo ad una graduale involuzione del comportamento di Maria Teresa Ruta. La conduttrice si è sempre distinta nella Casa per il suo carattere vulcanico e per la sua ‘pazzerella’ simpatia, ma ultimamente sembra aver perso il suo lato più scherzoso.

Il suo stato di insofferenza dell’ultimo periodo è dovuto ai mutamenti nelle dinamiche di gioco e nei rapporti fra gli inquilini stessi. La Ruta, a suo dire, si sentirebbe spesso esclusa dal gruppo e l’ingresso di Samantha De Grenet in veste di neo-concorrente l’ha ulteriormente demoralizzata. In lei vede la sua naturale sostituta e, per questo motivo, gli scorsi giorni ha manifestato segnali di crisi per alcune dinamiche che probabilmente non le appartengono più.

E, oltre a questo, la scorsa puntata ha ricevuto l’ennesima nomination della sua avventura a Cinecittà.

Nel nuovo appuntamento con il reality di Canale 5, la ciclonica Maria Teresa prova a spiegare le sue sensazioni a riguardo confrontandosi con il gruppo.

Il video-messaggio della mamma

Per Maria Teresa Ruta, però, c’è in serbo una sorpresa speciale per risollevarle il morale. Convocata in Mistery Room, la conduttrice riceve un video-messaggio dalla sua affezionata madre: “Ciao Maria Teresa, sono contenta che tu hai deciso di stare nella Casa del Grande Fratello, così io ti posso vedere tutti i giorni come se fossimo vicine.

Perché se fossi uscita, non so se ci potevamo vedere vista la pandemia, perciò guardandoti in tv, io mi sento vicina a te. Stai tranquilla tesoro, noi stiamo tutti bene, ti guardiamo sempre. Ciao, ti abbraccio, ti adoro“.

La concorrente non trattiene alle lacrime vedendo la madre in video ed ascoltando le sue parole. “Che bella che è la mia mamma“, commenta.

“Sono stata una figlia ribelle“

La Ruta successivamente spiega perché nella Casa abbia parlato più del padre, scomparso qualche anno fa, che della madre: “Ho parlato poco di lei qua per tanti motivi.

Uno perché il dolore che si prova quando una persona se ne va è sempre immenso e anche perché papà metteva la pace tra me e mamma. Lei è una calabrese bella fumantina, io da giovane ero irrequieta. Non stavo mai ferma. Me ne sono andata presto da casa, sono stata una figlia ribelle perché volevo esser autonoma“.

Parlando della sua giovinezza, la conduttrice ammette: “Sono stata una figlia ribelle e alla fine mi hanno capita e mi hanno amata: papà con la dolcezza, mamma con carota e bastone“.

