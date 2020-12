L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto nuove entrate nella Casa che rischiano di minare il delicato equilibrio. A fare subito scintille sono stati Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini, che hanno avuto un duro confronto dopo la diretta. Anche Maria Teresa Ruta, a rischio eliminazione, sembra cedere alla pressione, con uno sfogo sul trattamento che starebbe subendo da parte degli altri concorrenti. La conduttrice si sente esclusa e a complicare il quadro c’è l’entrata al Grande Fratello Vip di Samantha de Grenet, secondo Maria Teresa mandata per sostituirla.

Maria Teresa Ruta in lacrime al Grande Fratello Vip

Dopo la puntata di venerdì, Maria Teresa Ruta si è sfogata con Andrea Zelletta mentre lavava i piatti.

La conduttrice sarebbe stata accusata da alcuni coinquilini di essersi allontanata, e racconta ad Andrea in lacrime: “Loro hanno fatto gruppo senza di me“. Anche Tommaso Zorzi e Rosalinda intervengono vedendo Maria Teresa piangere. “Fanno i gruppetti e nessuno mi invita mai. Nessuno“, dichiara la conduttrice, “Mi avete visto, lavavo i piatti, tutti se ne vanno. Va bene“.

Lo sfogo di Maria Teresa Ruta mentre lava i piatti

Samantha de Grenet soffia il posto a Ruta?

Poco dopo Maria Teresa Ruta affronta il discorso delle nuove entrate con Stefania Orlando, che si chiede se porteranno scompiglio. “Sì“, risponde secca la conduttrice, “Samantha è venuta per fare me. Per prendere il mio posto. Si occuperà di pulire, di fare, della differenziata… Mi ha già studiato molto, dettandolo le sue regole“. Stefania le consiglia di prenderla in contropiede e di mollare un po’ la gestione casalinga, e Maria Teresa dichiara di non avere problemi: “Io non entro in competizione con nessuno“.

Maria Teresa Ruta espone i suoi timori su Samantha

I compagni le consigliano di prendersi una pausa dalla cura dall’attenzione alla Casa, di cui la conduttrice sembra essersi fatta carico. Dayane Mello e Rosalinda Cannavò le fanno addirittura un massaggio rilassante, facendo capire a Maria Teresa che rimane un elemento molto amato all’interno del Grande Fratello Vip.

