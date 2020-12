Al Grande Fratello Vip le new entry seminano già il panico, facendo reagire duramente anche Tommaso Zorzi, finora preso dall’uscita burrascosa di Francesco Oppini. A scatenare le ire dell’influencer è Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex flirt di Eros Ramazzotti entrata nella Casa. La gieffina sembra decisa a seminare zizzania, e dopo la diretta il confronto con Tommaso è stato durissimo.

Sonia Lorenzini contro Tommaso Zorzi

Le cose sono andate male tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi già dell’esordio. L’ex tronista è entrata nella Casa facendo uno scherzo a Cristiano Malgioglio, per cui Alfonso Signorini ha poi chiesto l’assistenza di Zorzi.

Il gieffino vedendo Sonia ha commentato, alla luce del poi forse con un po’ di malizia: “Ah, vabbè ma siamo al completo, amore. Sento i rumori del circo“.

Sonia Lorenzini, complimentandosi poi con Tommaso per il percorso fatto, annuncia di avere delle cose da chiarire con lui. “Quando si raccontano le cose bisogna raccontarle nel modo giusto. Tu qualche tempo fa hai raccontato di un episodio… Hai fatto passare me come quella che ti aveva tolto il saluto perché ero tantissimo offesa di una tua Storia ironica su Instagram“, attacca.

L’emoticon per Andrea Damante

La vicenda risalirebbe a quando Sonia Lorenzini frequentava Andrea Damante, a quanto pare potenziale complice dei tradimenti a Giulia De Lellis. Tommaso Zorzi, secondo le accuse dell’ex tronista, avrebbe messo sue foto con tanto di nome e cognome mimando la faccina che vomita. “Il tuo era un tentativo di sminuirmi, ma a me non mi sminuisce nessuno“, dichiara accorata Sonia.

Il confronto tra Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi dopo la diretta

“Ti dico, io trovo che sia curioso un episodio di forse un anno fa… 8 mesi?

Ma chi se ne frega che dobbiamo chiarire“, ha detto Tommaso ad Alfonso Signorini. “Io non ti ho mai parlato, non ti ho mai chiamato“.

Durissima lite dopo la diretta

Gli animi si sono scaldati nuovamente quando Sonia e Tommaso si sono incrociati dopo la diretta. “Sei tu che ogni 2×3 mi menzioni nelle tue Storie“, accusa Lorenzini a cui però Tommaso ribatte con ironia che non va avanti grazie a lei.

“No, non vai avanti grazie a me, ma io non vado avanti grazie a te, quindi placati“, ha ribattuto Sonia, “Tu non hai fatto solo una Storia, ne hai fatte di più. E l’ultima volta di fronte alla foto di una ragazza hai fatto il conato del vomito, davanti la mia faccia. Vergognati“.

Sonia mima il gesto di Tommaso

Tommaso dice di non ricordare ma ritiene che sia una cosa abbastanza da lui. L’influencer number 1 però non ci sta e ribatte che lui si trova in quella casa da 90 giorni e che lei gli sta facendo perdere veramente la pazienza per la prima volta.

Sonia però accusa Tommaso di “aver fatto un brutto gesto contro una donna” e lui le chiede di non rigirare la frittata. L’influencer sembra aver già messo la croce sopra l’ex tronista, che accusa di presunzione e di essere lì sono per accendere scontri.

