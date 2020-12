Il Grande Fratello Vip si arricchisce di nuovi concorrenti. Dopo il video-collegamento della scorsa puntata, in cui hanno rivolto un breve saluto a Signorini e il suo pubblico, questa sera tre nuovi concorrenti fanno il loro ingresso. Stiamo parlando di Filippo Nardi, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet, che promettono scintille.

Stasera 3 nuovi ingressi

L’edizione in corso del Grande Fratello Vip cambia pelle continuamente e, per alcuni concorrenti che escono, ce ne sono altri pronti ad entrare. Il parterre dei neo-concorrenti è ormai pronto e, a cominciare da stasera, il pubblico del reality assisterà agli ingressi dei nuovi Vipponi nel mese in corso.

I primi a varcare la fatidica Porta Rossa sono tre personalità differenti ma pronte a mettersi in gioco. Abbiamo Samantha De Grenet, conduttrice ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi, Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e donne e Filippo Nardi, volto storico del reality, cui prese parte nel 2001.

Nel video-collegamento della scorsa puntata si erano detti pronti ed emozionati per questa nuova avventura. A distanza di pochi giorni, nella puntata di questa sera, il countdown è finito e la Casa è pronta ad accoglierli.

Samantha De Grenet contro Giacomo Urtis

La prima ad entrare, pronta a creare scompiglio nella Casa, è Samantha De Grenet. Per lei, in salone, c’è solo Giacomo Urtis ad attenderla. I due avevano vissuto un’altra esperienza televisiva insieme: L’Isola dei famosi. In Honduras non c’è mai stata simpatia reciproca e questi attriti si sono protratti nel corso del tempo, lasciando in sospeso qualcosa di irrisolto.

La conduttrice è agguerritissima ed affronta il chirurgo dei Vip ricordandogli: “Si può discutere, litigare, e io sono una che non se la prende mai se vengono dette in maniera educata.

Ti ho incontrato un anno fa, però mi sono tenuta perché ti ho espresso il mio disappunto sul fatto che tu avessi parlato malissimo di me senza motivo“. Urtis si mette sulla difensiva e ribatte: “All’Isola dei famosi era tutto un complottare con le nomination“.

La breve discussione si conclude fra i sorrisi, quando Alfonso Signorini annuncia a Giacomo che Samantha De Grenet è una nuova concorrente.

L’ingresso di Filippo Nardi

L’ingresso di Filippo Nardi è invece uno show.

Il neo-concorrente, rimasto solo in salone, viene freezato e riceve un’accoglienza ‘poco entusiasmante’ dalle ragazze della Casa. Lo scherzo è architettato dalla produzione, perché subito dopo essere stato freezato riceve i baci e gli abbracci delle ormai sue nuove coinquiline.

In salone Filippo Nardi viene raggiunto anche dagli altri ragazzi. Tutti seduti sul divano, ironicamente gli domandano: “E le sigarette le hai portate?“. Il riferimento è alla storica sfuriata di Nardi nell’edizione del 2001, quando si lamentò con la produzione della mancanza di sigaretta nella Casa. Una scena epica per la storia del reality, rimasta impressa nei ricordi del pubblico più affezionato.

Sonia Lorenzini: subito scontro con Tommaso Zorzi

Terzo e ultimo ingresso della serata: Sonia Lorenzini. La ragazza pare avere qualche conto in sospeso con Tommaso Zorzi. Tra i due, infatti, non scorre buon sangue per conto di alcuni attriti del passato e lo scontro in Casa si consuma subito. Complice una trovata della produzione, la neo-concorrente si ritrova faccia a faccia con l’influencer in glass-room ed è subito scontro.

L’annuncio di Alfonso Signorini getta ancora più nello sconforto Tommaso: Sonia Lorenzini è una nuova concorrente.

La ragazza viene accolta dai suoi nuovi coinquilini ed ha così inizio anche il suo percorso all’interno della Casa di Cinecittà.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, Alfonso Signorini presenta 3 nuovi concorrenti: l’annuncio