Nuovi concorrenti in arrivo al Grande Fratello Vip. I loro ingressi sono previsti per le prossime settimane, ma nel frattempo alcuni di loro intervengono in collegamento della puntata di questa sera. L’annuncio di Alfonso Signorini al termine dei loro interventi: “Venerdì farete il vostro ingresso“.

Il messaggio dei futuri concorrenti

Il Grande Fratello Vip si arricchisce di nuovi concorrenti, i cui nomi sono stati preannunciati dal settimanale Chi. Da una vecchia conoscenza del reality, Filippo Nardi, alla conduttrice Samantha De Grenet. Sino a Ginevra Lamborghini, sorella della più celebre Elettra.

Ma anche Andrea Zenga, figlio dell’ex calciatore Walter, e Mario Ermito, modello e anch’egli ex gieffino. Chiudono questo primo parterre di nuovi ingressi l’ex tronista Sonia Lorenzini e Carlotta Dell’Isola, conosciuta ai più per la partecipazione all’ultima edizione di Temptation Island, al fianco del fidanzato Nello.

I loro ingressi sono previsti per le prossime settimane ma alcuni di loro già assaporano le emozioni del reality. Nella diretta di questa sera del reality di Canale 5 i ‘Vipponi’ scopriamo insieme 3 dei neo-concorrenti: Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini.

Venerdì i nuovi ingressi

I tre neo-concorrenti, in video-collegamento con Alfonso Signorini, salutano il suo pubblico e si professano pronti e felici per questa nuova avventura televisiva.

Filippo Nardi, ironicamente vestito come uno che è appena uscito da una sauna, confessa: “Mi devo preparare, sono 20 anni che non vengo in là“. Il riferimento è alla sua storica partecipazione al reality, i primi anni della sua messa in onda su Canale5. Samantha De Grenet commenta ironica il siparietto di Nardi e anche Sonia Lorenzini si professa “emozionatissima” per l’imminente ingresso nella Casa.

L’appuntamento è per la prossima puntata, come specificato da Alfonso Signorini: “Vi aspetto venerdì che farete il vostro ingresso ufficialmente nella Casa del Grande Fratello Vip“.

