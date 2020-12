Ormai si può dire che il Grande Fratello Vip sia riuscito ad attirare tutta l’attenzione mediatica non solo durante la messa in onda del programma che da questa settimana, dopo un brevissimo cambio di rotta, tornerà ad avere ben due prime serate confermando l’appuntamento del venerdì sera per contrastare l’ascesa di The Voice Senior. Tanta l’attesa per i nuovi ingressi: dopo Cristiano Malgioglio che ha fatto irruzione nella casa ieri sera, arrivano nuovi “vipponi” a fomentare l’atmosfera.

Grande Fratello Vip: arrivano “nuovi vipponi”

Per permettere al Grande Fratello Vip di andare avanti fino al prossimo 15 febbraio era necessario ammettere dei nuovi concorrenti all’interno della casa o il gioco, di settimana in settimana, avrebbe lasciato la casa del tutto priva di “vipponi”.

Così, piano piano, Alfonso Signorini ha introdotto nuove personalità all’interno del gioco a partire da Giulia Salemi per arrivare a Selvaggia Roma e in ultimo alla vecchia conoscenza, il paroliere Cristiano Malgioglio.

C’è chi arriva e c’è chi va

Ma come sappiamo, non è finita qui.

I nuovi ingressi di cui si è già a conoscenza pare siano infatti 6: non pochi ma per dovere. Non solo infatti gli autori hanno dovuto mettere mano alla materia prima per poter allungare lo show ma ha dovuto fare anche i conti con tutti i concorrenti che ancora non hanno deciso se abbandonare o meno il gioco alla luce del prolungamento. Addii che si presume arriveranno dopo il 4 dicembre, data oltre la quale i vipponi entrati a settembre potranno lasciare la casa senza incorrere in penali, come da contratto.

Chi sono i 6 nuovi concorrenti

Tornando però ai nuovi ingressi nella casa sembra ci sia materiale per tutti i gusti. La porta rossa del Grande Fratello Vip rimarrà aperta e vacillante fino al prossimo 14 dicembre e stando alle fonti di Chi, diretto dallo stesso Alfonso Signorini, i nomi che circolano sarebbero ormai certi. Su tutti fa capolino una vecchia conoscenza del GF, ripescato la 2001, Filippo Nardi. Segue poi il nome di Samantha De Grenet. Fa irruzione poi una “new entry” in quel di Mediaset, la sorella di Elettra Lamborghini, la nota Ginevra.

E ancora: Andrea Zenga e Mario Ermito, attore italiano che già aveva partecipato, in maniera seppur breve, al Grande Fratello Vip. In ultimo una “non vip” diventata vip in corsa: la celebre Carlotta, una delle indiscusse protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island.

