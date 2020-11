Dopo la notizia sul prolungamento del Grande Fratello Vip – accolta con una nota di panico da alcuni gieffini – arriva quella sulle new entry pronte a varcare la famosa porta rossa della Casa. Uno dei nomi di punta, rilanciato da più parti nelle ultime ore, è quello di Filippo Nardi. Dato come nuovo concorrente del reality, il volto della seconda edizione classica – quella del 2001 (condotta da Daria Bignardi) in cui consegnò alla storia del format una delle pagine indelebili del trash con il suo “Dove sono le sigarette?

“ – sarebbe a un passo dall’ingresso nel cuore di Cinecittà per la nuova avventura televisiva.

Filippo Nardi al GF Vip: le anticipazioni

Nelle ultime ore, il nome di Filippo Nardi come nuovo concorrente del GF Vip si è fatto sempre più insistente. A lanciare lo scoop è stato Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo.

Sul suo profilo Instagram, un post in cui la foto dell’ex gieffino più vulcanico nella storia del reality viene accostata al logo del format, e una didascalia che non lascia spazio all’interpretazione: “Filippo Nardi tra i nuovi ingressi al Gf Vip“.

Secondo quanto emerso, si sarebbe già sottoposto ai 10 giorni di quarantena preventiva in attesa di varcare le soglie della famosa porta rossa, e tornare così in scena tra le mura che, nel lontano 2001, gli restituirono la ribalta su scala nazionale.

Post di Riccardo Signoretti

Sarebbero almeno 10 i nuovi concorrenti pronti al “rimpasto” nelle dinamiche del gioco, la cui conclusione è slittata al febbraio 2021. Una notizia che ha sconvolto alcuni dei “vipponi” in gara, al punto da spingerli a dichiararsi pronti alla resa con un abbandono prima della fine naturale dello show.

Grande Fratello, la sfuriata epica di Nardi: “Dove sono le sigarette?“

Filippo Nardi ha partecipato anche al reality L’Isola dei Famosi, ma tutti lo ricordano per la sua “rumorosa” presenza nella seconda edizione del GF “nip”.

La sua scenata di rabbia nel confessionale, in cui chiedeva agli autori “Dove sono le sigarette?“, è rimasta impressa nella storia del programma ed è rimasta “incollata” al suo personaggio per molto tempo.

La rivelazione dell’ex gieffino: “Ho perso il lavoro“

Pochi mesi fa, al settimanale Nuovo, Nardi aveva parlato delle difficoltà vissute durante l’emergenza Coronavirus: “Tutti pensano che noi navighiamo nell’oro, ma non è così, ora ho perso il lavoro“.

L’exi gieffino aveva detto di aver fatto richiesta per il bonus di 600 euro destinato alle partite Iva ma senza esito: “Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero“.

