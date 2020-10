Nell’ultimo appuntamento di Temptation Island, oltre agli ultimi confronti, va in onda uno speciale sulla situazione delle coppie un mese dopo la fine del reality. I protagonisti si ritrovano poche settimane dopo la loro decisione ai falò conclusivi. E c’è spazio anche per un clamoroso confronto a tre…

Le coppie di Temptation Island un mese dopo

Un mese dopo la fine della loro avventura, Alessia Marcuzzi ritrova le coppie che ha guidato con il suo racconto in questa edizione di Temptation Island. Ognuna di loro, a modo suo, si è fatta ricordare per qualche colpo di scena, qualche battibecco di troppo, ma anche per i tratti distintivi del proprio carattere, finendo di diritto nel cuore dell’affezionato pubblico del loro reality.

Ma, a distanza di un mese dalla loro scelta finale, è cambiata la situazione? Hanno confermato quanto optato al falò di confronto oppure, lontano dalle telecamere, hanno deciso di cambiare la loro scelta? Scopriamo insieme la situazione di ogni coppia, a cominciare da Alberto e Speranza.

Alberto e Speranza

Un mese dopo si riaccendono i riflettori su Alberto e Speranza, che si sono detti addio al falò finale.

Ma, davanti ad Alessia Marcuzzi, il confronto è a tre: a dire la sua c’è anche la single Nunzia. Inizialmente Speranza racconta alla conduttrice come sono state queste prime settimane dopo l’addio ad Alberto: “Ha provato più volte a contattarmi, ma io aprivo la chat e non gli rispondevo. Ci siamo poi rivisti e mi ha dato una spiegazione: che il percorso che ha fatto è stato forte, era attratto da questa ragazza ma non c’era nessun sentimento. Lei gli ha mandato un messaggio, me l’ha girato e me l’ha fatto vedere dicendomi di non averla mai vista né sentita“.

Fa poi il suo ingresso Nunzia, che si mette a confronto con Speranza, dicendole con tutta onestà: “Da donna so che alcune cose che hai potuto vedere ti hanno dato fastidio. Ci tengo a dirti che tutto quello che abbiamo vissuto io e Alberto è accaduto perché lo abbiamo voluto entrambi. E se l’ho vissuto è perché lo stavamo facendo alla luce del giorno“. La ragazza racconta poi gli sviluppi della sua conoscenza con Alberto: “Nel week-end da sogno è scattato anche il bacio, c’è stato prima del falò e anche dopo, quando lui è ritornato dal confronto.

Ci siamo visti e si percepiva da parte sua un ‘Ci rivediamo a Napoli’. Tornata a Napoli ho pensato che lui stesse prendendo in giro sia me che te. Ci siamo sentiti io e lui, l’ho contattato e non mi ha risposto. Dopo qualche giorno mi chiama e mi dice che ‘In questo momento ho bisogno di pensare a me. Io ho bisogno di ripulirmi e di pensare al mio lavoro’“.

Ma le verità che escono fuori dalle due ragazze sono sconvolgenti e pongono Alberto sotto una cattiva luce.

Da un lato Speranza ammette di essersi rivista e risentita con il ragazzo, cosa che lui aveva negato parlando con Nunzia. Dall’altro lato la tentatrice ha rivelato di aver ricevuto più chiamate da lui anche da telefoni privati, per non essere rintracciato da Speranza. Le due ragazze si convincono di essere state prese in giro entrambe, per un modo o per un altro. E sono pronte a mettere in discussione Alberto, che fa il suo ingresso. La prima a massacrare il ragazzo è Speranza: “Sei stato un attore fino all’ultimo.

Quello che pensavo io si è avverato: la vedevi, la sentivi con altri numeri sconosciuti. Hai fatto proprio un gioco sporco. Lei ti ha sgamato“. E a darle manforte di pensa proprio Nunzia: “L’ho sgamato perché ha preso in giro me e anche Speranza“. La tentatrice rincara poi la dose: “Io l’amante non la faccio, non è solo quella che ti sc**i, ma è anche quella che ami e cerchi“.

Alberto cerca di rispondere a tutte queste accuse, nonostante la sua evidente difficoltà: “Mi prendo le conseguenze, in entrambi i casi ho torto. Io avrei voluto restare con Speranza, sono innamorato di lei“.

Alessia Marcuzzi lo mette alle strette, affermando che è evidente che abbia fatto un doppio gioco. E Speranza, chiedendogli per quale motivo sia venuto a questo confronto a tre, riceve una risposta clamorosa da parte di Alberto: “Sono venuto per chiederle di sposarmi. Dopo 16 anni non ho mai provato le cose che ho provato con Speranza. Ho capito di amarla“.

Le sue spiegazioni non reggono e nessuno crede alle sue parole. Il confronto si chiude così come è iniziato: Speranza e Nunzia lasciano il programma senza Alberto.

Anna e Gennaro

Si erano ritrovati al confronto finale senza risparmiarsi feroci critiche, fino all’addio definitivo.

Un mese dopo le cose non sono cambiate. I due si sono risentiti, come racconta Gennaro ad Alessia Marcuzzi: “Ho provato a cercarla, abbiamo parlato per telefono ma non è successo niente“. Ma la sua scelta è inamovibile: “Non voglio tornare con lei, le auguro tutta la felicità e che non abbia mai rimorsi“. Il ragazzo ha poca voglia di parlare e si rifiuta di incontrare Anna: al conduttrice è così costretta a lasciarlo andare per lasciare spazio alla ex fidanzata.

Lei invece è molto più propensa a raccontare come sono andate le cose un mese dopo: “Non è abituato a persone che lo contraddicano. Se ci sono dei problemi, lui si gira dall’altra parte e si arrabbia. Prima poteva offendermi, un minimo confronto con me non l’ha mai avuto“. E poi rivela un clamoroso retroscena: “Mi ha chiamato e, trovandomi più fredda, mi ha detto: ‘Facciamo così: fingiamo di essere tornati insieme perché così possiamo dire alle persone che è stato tutto finto e quindi io ne esco pulito e ne esci pulita anche tu’“.

Carlotta e Nello

Sono la coppia ad aver chiuso il cerchio con l’ultimo falò di confronto di questa edizione.

Nonostante i numerosi dubbi di lei, alla fine Carlotta e Nello sono usciti insieme. La ragazza racconta com’è stato il ritorno a casa: “Non c’è stato amore, baci e abbracci, quella sera Nello stava giù di morale ma anche io“. E rivela: “Nello inizialmente ha voluto parlare con i miei genitori, ma le cose ci sono state. Non ero proprio matta, quindi lui si è reso conto e ha voluto parlare con i miei“. Nonostante il turbolento falò di un mese fa, la coppia sta ricostruendo il suo amore un passo dopo l’altro: “La bufera è passata, adesso stiamo ricominciando da capo“.

Serena e Davide

La coppia composta da Serena e Davide è uscita insieme dal programma. “All’inizio è stato difficile, c’era distanza, ma ha mantenuto la promessa di cambiare un lato del suo carattere“, ha raccontato Serena, felice del cambiamento del fidanzato. Anche Davide prende parola: “Credo si parli di punti di vista, di come ognuno di noi vede la vita. Sono sceso compromessi con lei, sebbene io abbia il mio modo di essere“. Sull’eccessiva gelosia di lui, Serena spiega: “La sua gelosia è pesante ma si sta cercando si superarla.

Quando in un rapporto c’è il sentimento, si superano alcune cose. Abbiamo capito che ognuno di noi ha bisogno dei propri spazi, cercando di non perdere la propria identità“. La coppia, così come Carlotta e Nello, ha confermato la propria scelta.

Le altre coppie

Francesca e Salvo hanno confermato la propria scelta. Al falò di confronto avevano deciso di ricominciare insieme, uscendo mano nella mano: la coppia è ancora unita.

Amedeo e Sofia sono invece stati la prima coppia ad abbandonare il reality, prendendo la decisione di uscire l’uno al fianco dell’altra.

Scelta non confermata, come afferma Sofia: “Mi sono resa conto che non si può amare per due, quindi ho pensato che l’unica cosa è avere del tempo“. Anche Amedeo si è espresso, manifestando grande rammarico: “Io sto male perché mi manca tanto, avrei voluto essere con lei oggi“.

Nadia e Antonio, infine, confermano la propria scelta. Dopo aver abbandonato il reality insieme, i due sono più felici e innamorati che mai.

Approfondisci

TUTTO SU TEMPTATION ISLAND