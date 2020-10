Ultimo appuntamento con Temptation Island ma sono ancora numerosi i nodi da sciogliere. A cominciare dal confronto rimasto in sospeso tra Alberto e Speranza. La coppia nella puntata precedente ha dato vita ad un acceso falò, davanti agli occhi di Alessia Marcuzzi. Stasera la decisione definitiva.

Alberto e Speranza a confronto

Temptation Island si appresta alle battute finali con gli ultimi confronti per le coppie rimaste in gioco. Non soltanto Carlotta e Nello, gli ultimi ad incontrarsi al falò decisivo, ma anche Speranza e Alberto si ritrovano faccia a faccia per prendere la scelta definitiva: uscire mano nella mano o dirsi addio.

Abbiamo lasciato la discussa coppia la scorsa puntata nel bel mezzo di un confronto infuocatissimo, con Speranza che non risparmia accusa alcuna all’atteggiamento messo in mostra da Alberto. Il fidanzato, infatti, è sembrato essersi completamente dimenticato della fidanzata ed ha intrecciato un rapporto sempre più stretto con la single Nunzia. Sguardi, abbracci, sorrisi, confidenze, ma anche una serie ripetuta di baci in bocca. Dopo 16 anni di fidanzamento, i destini dei due ragazzi sono a un bivio. Stasera la scelta.

Alberto e Speranza: le strade si dividono

Il confronto riprende accesissimo e destinato ormai a scemare in una decisione negativa. Alberto spiega: “Mi conosci bene, sai come siamo arrivati qui. Sai che se me lo vivevo ancora al 50% saremmo usciti come pensavi e sognavi, ma ci portavamo dietro ancora tutto“. E, parlando della single Nunzia, racconta: “È una persona che ho conosciuto, mi ha fatto stare benissimo e non te lo nego: sono stato bene. Penso che sia una ragazza che sotto certi aspetti assomiglia a Speranza“.

Il rapporto di coppia sembra però in crisi, come testimoniano le parole del ragazzo: “Le voglio un bene che non finisce mai, ma questo percorso mi ha insegnato anche altro. Mi ha dato alcune emozioni che non pensavo“.

Alessia Marcuzzi arriva alla fatidica domanda: “Alberto, vuoi uscire con Speranza?” La risposta è secca: “Per il percorso fatto ti dico di no. Sono sempre stato coerente con me stesso. Se ti devo dire il sentimento che provo dopo 16 anni, mento. Ma in 16 anni sono successe troppe cose. Preferisco uscire senza di lei, nonostante vederla mi faccia un certo effetto“.

La scelta è fatta, ma la conduttrice pone la stessa domanda a Speranza per sapere da lei cosa avrebbe scelto: “Ti avrei detto, di testa non sarei uscito con lui, di cuore sì. Io non posso nascondere un sentimento, perché un sentimento non è una colpa. Ho fatto veramente di tutto per lui“.

Alberto ritrova Nunzia: “Ci si rivede a Napoli“

Ma il colpo di scena è dietro l’angolo. Alberto, dopo il falò di confronto con Speranza, chiede di rivedere la single Nunzia in spiaggia e le confessa: “Ho appena detto di no a una storia durata 16 anni“.

I due si scambiano una serie di sorrisi e sguardi che lasciano intendere che, adesso, le loro strade potrebbero seriamente incrociarsi. La ragazza è emozionatissima: “Ho il cuore a mille. E quindi?“. “Ci si rivede a Napoli“, le risponde Alberto. I due, dunque, si promettono di ritrovarsi al di fuori del programma e di vivere il loro presente insieme, lontano da qualsiasi telecamera.

