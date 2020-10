Situazione sempre più critica per Alberto e Speranza a Temptation Island. Il ragazzo è sempre più preso dalla tentatrice Nunzia a tal punto da arrivare ad atteggiamenti intimi in piscina assieme a lei. La fidanzata è sempre più delusa dal suo comportamento e alcuni video la portano ad acquisire maggiori consapevolezze.

Alberto vicinissimo a Nunzia: bacio sfiorato

Alberto e Speranza sono sempre più distanti. 16 anni di relazione messi in discussione su un banco di prova di indubbia difficoltà quale è Temptation Island. Il viaggio nei sentimenti della coppia è a un bivio, ma ad oggi sembra molto più concreta la strada che porta alla separazione.

Non soltanto per via dell’ombra di tradimenti del passato da parte di Alberto. Complici sono anche gli atteggiamenti di Alberto che, nel villaggio dei fidanzati, è sempre più in sintonia con la single Nunzia. Non ha mai fatto mistero del feeling che lo lega a lei, ma questa volta il ragazzo sembra aver superato ogni limite. Nei nuovi video che Speranza è tenuta a visionare, Alberto è in piscina con Nunzia in atteggiamenti piuttosto intimi: coccole, sguardi, sorrisi, abbracci, sino ad un bacio solamente sfiorato.

La disperazione di Speranza: “Mi sento morire“

Speranza visiona il video al falò delle fidanzate, tra il deluso e lo schifato. Alberto e la single Nunzia, in piscina, si lasciano andare a coccole, focosi abbracci e un bacio che sembra in realtà solo sfiorato. Tutto questo lascia però intendere che la complicità è alle stelle. “Sembriamo un po’ Jack e Rose, meno male che non stiamo affondando“, le parole di Alberto a Nunzia, in riferimento al celebre Titanic.

Nell’idromassaggio i due danno vita a bollenti siparietti che suscitano la disperazione e l’amarezza di Speranza: “Io mi vergogno. Chi sei? Chi eri? Dentro mi sento morire, vorrei sprofondare però ad oggi devo avere un quadro completo perché non posso uscire da qua e ancora una volta far decidere lui. Mi sono sempre sottovalutata e questa cosa me la devo risolvere io. Io di concreto nelle mani non avevo niente, avevo solo il dubbio. Ad oggi le cose le ho in mano, posso mostrargli tutto“.

