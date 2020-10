L’ultimo confronto di questa edizione di Temptation Island targata Alessia Marcuzzi vede contrapporsi Carlotta e Nello. La coppia ha vissuto due percorsi differenti, con il ragazzo vicinissimo alla single Benedetta e la fidanzata in crisi per i suoi atteggiamenti. Stasera arriva la loro decisione definitiva.

Carlotta e Nello chiudono il cerchio: l’ultimo confronto

Temptation Island torna in prima serata su Canale 5 con l’ultimo appuntamento di questa edizione, la prima segnata dall’era Covid. Alessia Marcuzzi accoglie al falò di confronto l’ultima coppia a dover prendere la decisione definitiva: Carlotta e Nello.

Il loro percorso all’interno del docu-reality è stato diametralmente opposto. Il ragazzo ha intrecciato un rapporto di complicità con la tentatrice di Benedetta, con la quale si è avvicinato sempre più nel corso delle ultime puntate. Carlotta, dall’altro lato, sebbene abbia stabilito un buon rapporto con tutti i tentatori grazie alla sua simpatia e al suo carattere estroverso, non si è avvicinato a nessuno in particolare. Anzi, ha lamentato sempre più spesso mancanze di rispetto da parte di Nello, per il suo evidente feeling con la single. Ma anche per loro arriva il fatidico confronto: la coppia si ritrova per prendere la decisione.

Volano parole pesanti: “Puoi pure morire“

Il faccia a faccia prende subito una piega ben precisa: Carlotta che lancia accuse al fidanzato e lui che prova a replicare colpo su colpo. Il confronto è accesissimo, così come gli epiteti espressi dalla ragazza nei suoi confronti: “Sei un mostro, ho buttato proprio 6 anni al cesso. Ma con chi sono stata io? Hai fatto schifo, sei un falso ipocrita“. Il nocciolo della discussione è, senza ombra di dubbio, la figura della single Benedetta.

Nello rivela: “Io mi sono divertito, ho conosciuto questa ragazza e sono stato bene”. Per poi far notare di essere dimagrito, cosa che manda su tutte le furie Carlotta che si lancia a una dichiarazione fortissima: “Ma non me ne frega niente se sei dimagrito, per me puoi pure morire“.

Importanti dichiarazioni di Nello

Alla base della loro crisi ci sono, soprattutto, alcuni problemi sorti negli ultimi anni di relazione. Carlotta rivela: “Io qua mi sono resa conto che ero cambiata per te Nello“.

Il ragazzo ribatte con una serie di importanti dichiarazioni, riguardanti soprattutto il futuro con la fidanzata: “Anche tu hai fatto cambiare me. Ho fatto questa esperienza, mi sono messo in gioco, ho capito che sono realmente innamorato di te, ho capito che ti voglio sposare. Ho capito che ho sbagliato in questo anno e mezzo a fare certe cose“.

Nello torna poi a giustificarsi sull’atteggiamento messo in atto con la tentatrice Benedetta: “Io sono uno che gioca e ho rispettato Carlotta proprio perché sono innamorato. Mi sono messo in gioco, io ridevo, lei mi provocava ma non c’è stato nessun momento in cui ho detto ‘Adesso la bacio’“.

Carlotta confessa: “Sono innamorata, ma di me stessa“

Al termine della visione dei video, Carlotta confessa: “Io sono entrata che pensavo che la mia vita iniziasse e finisse dove c’eri tu. Io qua mi sono riscoperta rinata“. Nello prova a trovare un punto d’incontro con lei, cercando di placare gli animi: “Capisco che sei arrabbiata, ma capisci che non sono venuto qua a fare lo scemo“. Ma Carlotta non ci sta: “A ogni Pinnettu, a ogni falò, mi cadevi sempre di più. Io sono innamorata, ma di me stessa. Non ce la faccio più“.

Le giustificazioni del ragazzo proseguono ininterrotte: “Mi sono messo alla prova, ma non sono mai andato oltre. Ho imparato gli sbagli che ho fatto in questo anno e mezzo e voglio rimediare“.

La coppia esce insieme

Il confronto è alle battute finali e gli equilibri fra i due sono piuttosto incerti. Nello afferma: “Ci ho messo tutto per dimostrarti che ti ho sempre amato, e lo sai bene“. Ma Carlotta è inamovibile, ferma nella sua decisione: “Nello, non ci voglio più stare con te“. Il ragazzo è rammaricato: “Se mi dici che qualcosa si è rotto per te, non posso farci nulla“.

Alessia Marcuzzi prova a intervenire e chiede a Nello quale sarebbe la sua decisione: “Io voglio uscire con Carlotta, ma lei non ha voglia. Purtroppo devo lasciarla stare, ma mi dispiace che non mi ha capito“.

La conduttrice lascia la coppia da sola, che prova a confrontarsi faccia a faccia sulla scelta da compiere. Carlotta sembra cedere: “Vuoi uscire insieme? Ok, usciamo insieme ma poi che fai?“. Nello prova a baciarla ma lei lo respinge con un accenno di sorriso, segno che, nonostante tutta la rabbia del momento, potrebbe decidere di uscire con lui.

La coppia infatti, dopo numerosi tira e molla, prende la sua decisione e ad annunciarla, con grande ironia, è la stessa Carlotta: “Esco con lui ma separati, non ti avvicinare“.

Approfondisci

TUTTO SU TEMPTATION ISLAND

Temptation Island, Carlotta in lacrime per Nello: “Per me è morto”

Temptation Island, è crisi nera tra Carlotta e Nello: “Sei un mostro”