Nervi tesi a Temptation Island tra Carlotta e Nello. La coppia è in piena crisi, complice l’avvicinamento sempre più evidente del ragazzo alla single Benedetta. Questo feeling che hanno instaurato non piace però alla fidanzata, che nella puntata di questa sera scoppia in lacrime rifugiandosi in bagno. Nuovi video compromettenti l’hanno portata ad un pianto a dirotto.

Nuovi video per Carlotta

Gli equilibri fra le coppie di Temptation Island si fanno sempre più instabili. Mancano pochi passi al termine del loro viaggio nei sentimenti e sono ancora numerosissimi i nodi da sciogliere.

Anche Carlotta e Nello, così come Alberto e Speranza che sono fidanzati da 16 anni, sono in piena crisi, nonostante i due stiano insieme da meno tempo. Il ragazzo sembra aver instaurato un rapporto sempre più complice con la tentatrice Benedetta, fra sguardi, scherzi e carezze. Ma Nello questa volta sembra averla commessa grossa, considerando che i nuovi video visionati da Carlotta la mandano in piena crisi. I pensieri di matrimonio, ai quali Nello è sempre stato refrattario, sembrano più distanti che mai: prima serve rifondare un rapporto che, ad oggi, è più incrinato che mai.

Carlotta scoppia in lacrime: “Avevo solo lui“

Carlotta viene convocata nel Pinnettu per visionare alcune immagini di Nello nel villaggio dei fidanzati. Il ragazzo è in evidente armonia con la single Benedetta, con la quale decide di fare un esterna in solitaria. Oltre all’evidente attrazione fisica, fra i due è un susseguirsi di rivelazioni e frasi piuttosto intime e a tratti maliziose, che mandano Carlotta su tutte le furie: “Per me devi morì schiattato! Che mer*a, che schifo, ma vai a ca**re!

Abbiamo toccato lo schifo“. Uscita dal Pinnettu, la ragazza manifesta una rabbia sempre crescente: “Io lo distruggo. Devi tenertela Benedetta, perché Carlotta non ci sarà più per tutta la vita“. Presa da una crisi isterica, Carlotta si rifugia in bagno dove iniziare a singhiozzare a dismisura. Abituati a vederla forte, ironica e determinata, questa volta la concorrente getta la corazza e scoppia in lacrime. “Io avevo solo lui – ripete alle ragazze venute in suo soccorso – Deve sparire dalla mia vita, non lo voglio più“.

Carlotta al falò delle fidanzate: “Per me è morto“

Al falò delle fidanzate arrivano nuove immagini per Carlotta.

Anche in questo caso Nello è vicinissimo alla single Benedetta e, nuovamente in lacrime, ribadisce il concetto: “Non fatemi trovare Nello con qua perché potrei non rispondere delle mie azioni. Per me Nello è morto“. Nel video il ragazzo continua a confidarsi con Benedetta, rivelandole che le piacerebbe raggiungerla a Milano lasciando così la capitale. Per Carlotta è una doccia gelata: “Lo vedo insoddisfatto. Due persone si mettono al tavolino e parlano. Forse lui non ha le pa**e“. Poi continua il suo sfogo: “Non dico che non sarà un problema senza di lui, però vado avanti.

Ho i miei genitori, loro non mi tradiscono“.

Approfondisci

TUTTO SU TEMPTATION ISLAND

Temptation Island, Carlotta e Speranza deluse dai fidanzati: lo sfogo al falò

Temptation Island, è crisi nera tra Carlotta e Nello: “Sei un mostro”