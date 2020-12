Filippo Nardi è un conduttore televisivo e disc jockey italo-londinese. Ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello, nel 2001, e dopo soli 13 giorni si ritirò volontariamente per blasfemia. Successivamente ha preso parte a vari programmi televisivi come Le Iene e inoltre ha condotto tre edizioni di Anteprima Festivalbar. Ora è affermato come DJ.

Biografia del disc jockey italo-londinese

Filippo Nardi nasce il 30 maggio nel 1969 e ha un fratello minore. Ai tempi del Gf elencava i suoi difetti, pigro e lunatico, e i suoi pregi, solare e creativo.

Moltissimi hobby all’attivo oltre alla musica di cui ha fatto un lavoro: moto, film, snowboard, windsurf e vela.

All’inizio della sua avventura televisiva, si pensò che il disc jockey appartenesse alla famiglia nobile Toscana dei Nardi-Dei, la notizia però è stata successivamente smentita sia dal Libro d’oro della Nobiltà Italiana che dall’annuario della Nobiltà Italiana del 2014.

Fin da bambino si appassiona alla musica iniziando ben presto a fare il DJ. Pubblicò alcuni album con lo pseudonimo Uncle Dog esibendosi così nelle discoteche. Diventa così famoso nella capitale inglese, ma c’era anche il desiderio di tornare in Italia e nel 1996 si trasferisce in Toscana e inizia la sua vita gestendo una scuola di windsurf.

La carriera televisiva e musicale dell’ex gieffino

Nell’autunno del 2001 Filippo Nardi entra nella casa del Grande Fratello, seconda edizione condotta da Daria Bignardi, Dopo appena 13 giorni si ritira poiché contrariato delle rigide regole all’interno della casa, lasciando il posto a Flavio Montrucchio il quale vinse l’edizione del 2001/2002.

Il DJ espresse fortemente la sua rabbia nei confronti della redazione del Gf, colpevole di starlo tenendo lontano dalle sigarette.

Indimenticabile per il pubblico televisivo di quegli anni, la scena in cui, pieno di rabbia, agita una mazza da golf contro la produzione nel tentativo di ottenere le sue sigarette. Alla fine decise così di ritirarsi ma nei ricordi di molti telespettatori italiani è rimasta impressa la sua frase storica ripetuta più e più volte: “Dove sono le sigarette?”.

Successivamente lo si vede prendere parte alla trasmissione su Rai 2 di Piero Chiambretti “Chiambretti c’è”, fino al momento in cui nel 2002 entra a far parte del cast de Le Iene e l’estate seguente sarà conduttore di Anteprima Festivalbar.

Nonostante gli impegni televisivi rimane comunque attivo come DJ. Lo si ricorda, inoltre, dal 2005 al 2008 nel programma Loveline su MTV e sullo stesso canale nel 2006 all’interno del docu-reality Switch Trip.

Nel 2008 lo vediamo come giurato a Il ballo delle debuttanti condotto da Rita dalla Chiesa su Canale 5.

Dopo il 2008 ha deciso di dedicarsi alla sua attività di musicista e come produttore discografico e nella musica house internazionale suonando in importanti discoteche europee.

Nel 2018, precisamente il 22 gennaio, Filippo Nardi fa il suo gran ritorno nella scena televisiva come concorrente della tredicesima edizione de L’Isola dei famosi, eliminato nella settima puntata, dopo 43 giorni sull’isola.

Vita privata e sentimentale di Filippo Nardi

Il matrimonio tra Filippo Nardi e Benedetta Dolfi porta alla luce nel 2002 la nascita di Zack il quale all’età di 5 anni vede i genitori lasciarsi.

Nel 2018 il disc jockey si è raccontato nel settimanale Chi descrivendo l’amore nei confronti del figlio: “Zack è il mio migliore amico, siamo cresciuti insieme. Sono rimasto in piedi grazie a lui e so che mi vuole bene anche se non me lo dice perché a 16 anni pensa sia una debolezza“.

E ancora: “È un ragazzo tranquillo, pacato, riflessivo, meno istintivo di me: ha preso dalla mamma! La cosa che ha in comune con me è che non è mai contento di quello che ha, ma spero che impari a non dare per scontato l’amore che lo circonda”.

A Chi rivela inoltre di avere avuto un periodo difficile lontano da figlio: “È successo intorno al 2008, quando c’è stato il crollo degli immobili e il lavoro ha iniziato a scarseggiare. Avevo investito tutti i soldi in un appartamento a Milano e ho dovuto venderlo perché si era svalutato.

Così sono andato a vivere in Romagna per guardare il mare e fare i conti con me stesso. Ma quando ho capito che Zack aveva bisogno di me, mi sono trasferito vicino a lui, poco fuori Firenze. Ho venduto le cose più care che avessi e ho spiegato a mio figlio il valore del denaro“, ha spiegato. “Ho cercato di non fargli mancare le cose che per noi erano importanti. Andavamo tutte le settimane al cinema a vedere i film appena usciti. Per portarlo alla prima di Star Wars rinunciai a fare la spesa, non mangiai per giorni”.

La sofferenza del DJ nella lotta contro la depressione

Filippo Nardi ha sofferto di depressione: “(Dopo il Grande Fratello) ero stato catapultato in un mondo che non era il mio, ma la depressione mi è venuta due o tre anni fa e non per astinenza da video, ma perché non potevo pagare l’affitto e mantenere mio figlio. Era frustrazione ma non per il Gf, anzi lo rifarei”, aveva raccontato sempre a Chi. Ed è così che ora Filippo Nardi torna nella casa più vista e amata dagli italiani, nell’edizione del Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini.

Filippo Nardi e la lotta contro il COVID-19

Il DJ ha affermato più volte di aver problemi economici, inoltre ha dichiarato al settimanale Nuovo: “[..]Ho fatto richiesta per il bonus da 600 euro per le partite iva, ma non è arrivato nulla. Avrei preso volentieri quei soldi perché in questo momento mi sono stati cancellati tutti i lavori e le mie entrate sono a zero”.

Sfortunatamente i soldi non sono l’unico problema perché lo stesso Nardi ha dichiarato a Live-Non è la D’Urso di aver riscontrato i tipici sintomi da Coronavirus e di come non è riuscito ad effettuare un tampone e di conseguenza ha dovuto procedere nel curarsi da solo.

Ora Filippo Nardi sta bene.

In che rapporti sono Filippo Nardi e Barbara D’Urso?

Nel 2019 circolavano voci su una presunta relazione tra i due, soprattutto per le parole di Nardi a Nuovo in cui diceva di non saper definire la natura del sentimento, nato ormai da diverso tempo. Ovviamente i rumor sono stati smentiti dalla nota conduttrice Barbara D’Urso che ha comunque spiegato che i due sono in ottimi rapporti di amicizia.