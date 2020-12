Francesco Oppini ha lasciato il Grande Fratello Vip, uscendo dopo 3 mesi insieme ad altri concorrenti dalla Casa. Una decisione che ha profondamente sconvolto Tommaso Zorzi, che ha confessato in seguito di essere innamorato del figlio di Alba Parietti a Cristiano Malgioglio. Un’amore purtroppo non corrisposto, ma dopo l’incontro tra i due lunedì al Grande Fratello Vip, una grande amicizia è stata rinnovata. Indubbio però che l’influencer pensi ancora a Francesco Oppini, rifiutando anche il corteggiamento di Giacomo Urtis.

Francesco Oppini fuori dal Grande Fratello Vip

Francesco Oppini è stato uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, molto apprezzato da pubblico e da alcuni coinquilini, meno da altri.

Appena messo piede fuori dalla Casa, ha incontrato il padre Franco Oppini, il quale ha raccontato a RTL102.5 News di aver aspettato il figlio in albergo.

“Lui non se l’aspettava“, ha commentato l’attore, “Mi ha visto e mi ha abbracciato forte“. Franco Oppini spiega di ritenere che il figlio sia soddisfatto di questa esperienza, e che il suo contratto scadeva il 4 dicembre, quindi era pienamente autorizzato a concludere la sua partecipazione.

Vari i motivi, dalla fidanzata al lavoro, secondo il padre.

L’amicizia con Tommaso Zorzi

Dopo l’uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini è tornato per chiarirsi con Tommaso Zorzi, dopo la confessione del gieffino sui suoi veri sentimenti. Il figlio di Alba Parietti ha rassicurato l’amico che per lui ci sarà quando uscirà dalla Casa, e che farà un passo indietro solo nel caso glielo chiedesse Tommaso per il suo benessere.

Tommaso Zorzi si sta riprendendo quindi dalla delusione amorosa e cercando di mettere ordine nei suoi sentimenti.

Forse è ancora troppo vicina l’esperienza per farsene una ragione, tanto che Tommaso ha rifiutato la corte di Giacomo Urtis. L’influencer ha detto chiaramente a Selvaggia Roma e Stefania Orlando che il chirurgo delle star non è il suo tipo, e che per lui non ci sono speranze.

