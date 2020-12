La rivelazione di Tommaso Zorzi sull’amore che prova per Francesco Oppini ha infiammato i social. La reazione del figlio di Alba Parietti è arrivata attraverso alcune Instagram Stories, a chiarire il suo pensiero sul suo rapporto con l’ex compagno di avventure nella Casa di Cinecittà.

Francesco Oppini: la reazione all’innamoramento di Tommaso Zorzi

Al GF Vip, Tommaso Zorzi è entrato in crisi dopo l’uscita di Francesco Oppini. Il figlio di Alba Parietti ha scelto di abbandonare il reality ed è tornato tra le braccia della sua amata compagna, Cristina Tomasini, mentre il suo ormai ex compagno di avventura si è lasciato andare ai propri sentimenti.

I coinquilini di Zorzi avevano già percepito che in quell’amicizia, da parte dell’influencer, potesse esserci qualcosa di più e la conferma è arrivata proprio dopo l’addio di Oppini. La sua reazione? L’ex gieffino ha scelto di affidarla ad alcune Instagram Stories in cui rilancia i commenti dei fan, parole in cui emerge il legame profondo e autentico che si è instaurato tra lui e Tommaso all’interno del gioco.

Come sottolineano i suoi follower, Oppini brilla per sensibilità e dolcezza confermando, ancora una volta, che la rivelazione di poche ore fa non cambierà le cose: la loro splendida amicizia è destinata a un futuro anche fuori dalle mura del reality.

Si tratta di una chiara risposta alle paure di Tommaso Zorzi su ciò che accade fuori, con una velata rassicurazione in cui emerge tutto l’affetto dell’ex coinquilino.

Instagram Stories di Francesco Oppini

La confessione a Cristiano Malgioglio

La confessione di Tommaso Zorzi sui sentimenti che prova per Francesco Oppini è cristallizzata in un confronto a due con Cristiano Malgioglio.

Il paroliere, consapevole del difficile momento attraversato dal ragazzo dopo l’uscita dell’amico, gli ha chiesto chiaramente se sia innamorato di lui.

L’iniziale silenzio del gieffino e la struggente ricostruzione dei sentimenti maturati per il figlio di Alba Parietti hanno emozionato i telespettatori, e il video del faccia a faccia non ha tardato a trovare spazio sui social. “Sarò onesto, non te lo posso negare, è evidente. È sempre stato un innamoramento sapendo che non ci poteva essere“, ha risposto Zorzi davanti alle domande di Malgioglio, prima di lasciarsi andare alla commozione.

“Ti sei innamorato di francesco?”



