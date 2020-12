L’addio di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip ha scatenato in Tommaso Zorzi una forte crisi. Disperato per la sua uscita, l’influencer è riuscito a spiegare i sentimenti che prova per l’amico nel corso di una chiacchierata con Cristiano Malgioglio. Nel nuovo appuntamento in onda questa sera, Tommaso e Francesco si ritrovano per un emozionante confronto.

La crisi di Tommaso Zorzi

Non sono giorni semplici per Tommaso Zorzi. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha vissuto una forte crisi dovuta all’abbandono del gioco del grande amico Francesco Oppini, ritiratosi la scorsa puntata.

Il vuoto che il figlio di Alba Parietti ha lasciato nella Casa ha gettato Tommaso nella disperazione più totale.

Ma c’è dell’altro perché, nel corso di una chiacchierata intima con Cristiano Malgioglio, l’influencer ha messo a nudo i suoi sentimenti per Francesco. Un innamoramento vero ma impossibile, poiché l’amico è uscito dalla Casa proprio per ricongiungersi con la fidanzata Cristina Tomasini. Il flusso di confessioni con Malgioglio l’ha portato a manifestare i suoi reali sentimenti e lo stesso paroliere, con tatto e profonda sensibilità, ha saputo consolarlo e rincuorarlo.

Ma questa sera, nel nuovo appuntamento con il GF Vip, Zorzi e Oppini si confrontano, dopo la reazione social del figlio di Alba Parietti sulle inaspettate confessioni dell’amico.

“Ce l’ho dentro Francesco, è con me“

Tommaso Zorzi rivedendo la clip legata all’uscita di Francesco, rivive gli istanti di quella difficile serata: “Io in quel momento ho avuto da un lato un crollo e dall’altro un’enorme presa di coscienza. Per me è stata un doccia fredda, tutto mi sarei aspettato tranne che salutare Francesco la sera stessa. Ma mi sono reso conto che la mancanza per questa uscita era grande“.

Nella crisi generata dall’uscita di Francesco, Tommaso Zorzi si è reso conto che, oltre alla semplice amicizia, in lui fosse nato un sentimento più profondo: “Io lì ho capito, era una decina di giorni che iniziavo a valutare queste ipotesi dentro di me. Io ce l’ho dentro Francesco, è con me“.

Cristiano Malgioglio, con il quale Tommaso si è confidato, rivela: “È un mio lato sconsociuto. Siccome ho vissuto queste storie, io lo vedevo soffrire. Volevo capire, liberare lui e fargli capire che se una persona ha una direzione, è bello avere un’amicizia anche dopo“.

L’atteso confronto

L’incontro tra Tommaso e Francesco avviene nel giardino del Cucurio, dove si trovano separati da uno specchio. Zorzi scoppia subito in lacrime mentre Oppini inizia a spendere per lui parole speciali: “Intanto ti faccio i miei compimenti, perché sabato hai mantenuto la prima promessa che ti ho chiesto: ti sei divertito. Ti h detto una cosa quando sono uscito: ‘Non avere paura di nulla che io sono fuori e ti aspetto a prescindere’. Un amico in questo caso sta ancora più vicino a te, non c’è niente che deve farti strano.

Io sono un tuo amico a prescindere da tutto: i sentimenti vanno rispettati e tu sei una persona che mi ha dato tantissimo e ti appoggerò sempre. Non pensare a cose strane, nulla di cui preoccuparsi perché è un sentimento vero che ci lega. Aspetterò il giorno che uscirai per fare quello che ci siamo detti qua dentro“.

Francesco, poi, aggiunge: “Io sono un tuo amico, ci sarò a prescindere e se tu mi chiederai soltanto di fare un passo indietro per il tuo benessere, io lo farò. Sei una persona importante, sei quello che più di tutti deve tenere duro qua dentro.

Tira dritto, non mollare un attimo, perché io sono ancora qua“.

Francesco Oppini assicura: “Ci sarò sempre“

Tommaso Zorzi, inizialmente bloccato dalle lacrime, risponde alle parole dell’amico: “Sto bene. Io non penso che avrei mai avuto il coraggio di dirtelo qua dentro perché non volevo rovinare quello che per me era il rapporto che più mi faceva sentire al sicuro. Per salvaguardare questo nostro rapporto, all’inizio non me ne rendevo conto, poi nell’ultimo periodo sì. Ho tentato di tirare dritto, ma prima o poi questi nodi vengono al pettine“.

Ma il confronto corre sul filo dell’emozione e Francesco, per tranquillizzarlo, gli assicura: “Non esiste che tu ti debba fare problemi in questo senso. Io sono qua, ci sarò sempre. Posso fare dei passi avanti come dei passi indietro, ma ci sarò sempre. Non mi cambia nulla. Sei una persona meravigliosa: hai 25 anni, sei giovane, hai un mondo davanti e tu devi solo avere il coraggio di aprirti di più alle persone“.

