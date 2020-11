Guenda Goria è un’attrice e pianista italiana, figlia della nota conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria. Ha partecipato al Grande Fratello VIP 2020, dove era entrata insieme alla madre. Piena di talento per la recitazione e la musica, Guenda Goria ha alle spalle anni di studi: diplomata alla The Actor’s Academy di Milano, ha studiato danza per dieci anni presso l’Accademia di Annamaria Ferrari Bruno e ha conseguito il diploma in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. La sua vita sentimentale l’ha vista legata per 14 anni all’imprenditore Stefano Rotondo, dopo il quale ha avuto una breve relazione con Telemaco dell’Aquila.

Chi è Guenda Goria? Età e biografia della figlia di Maria Teresa Ruta

Guenda Goria è nata a Roma il 4 dicembre del 1988 e deve compiere 32 anni. Figlia della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria, è molto legata al fratello Gianamedeo. Cresciuta con la tata Ornella, ha sofferto per la separazione dei genitori e per la loro assenza a causa dei numerosi impegni lavorativi. Oggi ha però un buon rapporto con entrambi e spera che possano tornare ad avere un buon rapporto.

Guenda ha studiato recitazione ed è diplomata al The Actor’s Academy di Milano. Ha alle spalle anche dieci lunghi anni di danza classica e tip-tap presso l’Accademia di Annamaria Ferrari Bruno e il diploma in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. All’età di 8 anni il talento di Guenda per la musica era palese e pare fosse già dotata dell'”orecchio assoluto”, cioè della capacità di riconoscere i suoni associandoli alla nota a cui corrispondono.

“I miei genitori hanno scoperto che ero molto portata per la musica e così mi hanno iscritta al corso di pianoforte; dopo poco tempo però la musica è diventata una vera e propria passione e ho deciso di provare ad entrare in Conservatorio, dove non solo sono stata presa, ma ho avuto la fortuna di avere maestri come Leonardo Leonardi e Annibale Rebaudengo“, aveva raccontato la figlia della Ruta in un’intervista a Direttanews.it nel 2011.

Guenda Goria, oltre alla recitazione e alla musica, si è anche laureata in Filosofia ed Etica all’Università degli Studi di Milano e parla quattro lingue oltre l’italiano: inglese, francese, spagnolo e portoghese.

La carriera al cinema e in TV della figlia di Maria Teresa Ruta

Ancora molto giovane, Guenda Goria ha condotto nel 2006 il Sun Splash Festival sul canale All Music e ha recitato nella fiction Crimini. Ha inoltre partecipato a numerosi programmi, tra cui I Raccomandati, Extrafactor, Forum e L’Isola dei Famosi 7, l’edizione con Loredana Lecciso e Simone Rugiati. Successivamente ha recitato nelle fiction Così Fan Tutte, Un passo dal cielo e in Con il sole negli occhi.

Nel 2014 Guenda Goria ha recitato nel film Anita B di Roberto Faenza, interpretando il ruolo di una pianista.

Nel 2015 ha preso parte al film a episodi Il racconto dei racconti di Matteo Garrone, per il quale ha intepretato una piccante scena lesbo insieme un’altra donna e a Vincent Cassel. Sempre nel 2015 ha interpretato Violetta Sforza ne Il paradiso delle signore.

Nel 2020 è stata la protagonista nello spettacolo teatrale La pianista perfetta, dedicato alla vita di Clara Shumann, la grande concertista moglie di Robert Shumann. Apprezzata molto in questa pièce teatrale, la Goria ha potuto unire l’amore per il teatro a quello per il pianoforte e la musica.

Guenda Goria al Grande Fratello VIP 2020

Guenda Goria ha partecipato al Grande Fratello VIP 2020, dove era entrata per concorrere in coppia con la madre. Lei e Maria Teresa Ruta, infatti, avevano fatto l’ingresso nella Casa del GF VIP come un unico concorrente, per poi essere separate e intraprendere quindi percorsi indipendenti. Al 31 ottobre 2020, Guenda Goria è stata eliminata dalla Casa mediante televoto, con molto stupore da parte di tutti.

Fin dall’entrata, Guenda è stata una delle protagoniste che ha spiccato maggiormente e, per lei, Alfonso Signorini ha riservato parole sincere e affettuose al momento dell’uscita: “Lascia la Casa una persona piena di sensibilità, cultura e umanità.

Hai migliorato nel tuo modo la qualità della televisione e ne sono grato. Sono contento di averti scelto e di aver pensato a te“.

Guenda Goria e Telemaco dell’Aquila

Guenda Goria è stata fidanzata con l’imprenditore Stefano Rotondo, che aveva conosciuto a Malindi, in Kenya, quando lei aveva 16 anni e lui 36. Nonostante lei fosse ancora minorenne e i due avessero 20 anni di differenza, la loro storia è durata 14 anni. Quando è entrata nella casa del GF VIP 5, Guenda Goria aveva dichiarato di essere single.

Si è poi scoperto che da pochi mesi aveva una relazione con Telemaco dell’Aquila, un imprenditore di 17 anni più grande di lei, conosciuto a Sharm El Sheikh a dicembre 2019. Pare che la relazione fosse iniziata a giugno 2020, con Telemaco in fase di divorzio dall’ex moglie, dalla quale ha avuto un figlio. La relazione, che pare Maria Teresa Ruta non approvasse, è stata oggetto di gossip durante le ultime settimane di permanenza di Guenda nella Casa e sembrerebbe essersi conclusa. Guenda l’ha annunciato anche in occasione della visita agli ex coinquilini della Casa il 2 novembre 2020, dicendo di aver bisogno di una persona di supporto, mentre lui pare non lo sia stato.

La loro relazione resta comunque ancora in evoluzione dopo il loro incontro nel salotto di Barbara d’Urso a Live.

Verissimo, Guenda Goria e il rapporto con la madre: “Avevamo smesso di capirci”