Sorpresa speciale per Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. Fuori dalla Casa, in passerella, ritrova la sorella Gaia alla quale è parecchio legato. “Mi sono accorto solo adesso della donna che sei“, le parole dell’influencer che, a sua volta, riceve un messaggio di conforto dalla sorella dopo la crisi degli ultimi giorni.

Tommaso Zorzi ritrova la sorella Gaia

In passerella, fuori dalla Porta Rossa, Tommaso Zorzi ritrova la sorella. Inizialmente freezato, il concorrente ascolta le sue parole colme di affetto e simpatia: “Io capisco che stare nella Casa è difficile, sei lì da 90 giorni.

Se c’è una cosa che non sai è che quando parlo col marito di Stefania, come io tifo per lei, lui tifa per te. Devi goderti il tuo percorso“.

Anche Tommaso ha parole al miele per una delle figure femminili più importanti della sua vita. Il concorrente si professa felice di ritrovarla e le confessa di essere orgoglioso di lei: “Io sono così contento di vederti, sei bellissima. Sono così fiero di te, perché ho riflettuto molto sul nostro rapporto e mi sono accorto solo adesso della donna che sei.

Il fatto che sia così matura e simpatica, ti dico grazie. So il sostengo che mi stai dando fuori. Ti amo, non hai capito quanto“.

“La gente fuori ti ama“

Gaia rivolge al fratello un messaggio di forza e di coraggio, avendolo visto giù negli ultimi giorni. Il concorrente, infatti, nelle scorse ore ha minacciato il ritiro dopo aver vissuto una grave crisi di pianto ed incertezze: “Credo che di Tommy abbiate visto tutto ed è quello che gli voglio dire oggi: la gente fuori ti ama in ogni tua singola sfaccettatura“.

La ragazza confessa poi di aver conosciuto Francesco Oppini per la prima volta nella giornata di oggi: “In realtà la mamma si sente con Francesco. Io l’ho incontrato oggi in treno, gli ho anche dato il tuo libro. Francesco l’ho conosciuto per la prima volta oggi“.

