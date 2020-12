Tommaso Zorzi ha mandato in crisi la Casa del Grande Fratello Vip dopo la sua decisione di abbandonare il reality. L’influencer dopo la puntata di venerdì ha avuto momenti difficili, in cui ha riflettuto sulla sua permanenza che non riteneva di poter più sopportare. Immediata la mobilitazione degli altri coinquilini, che si sono subito spesi per convincere Tommaso a restare. Dopo molte pressioni e qualche crollo, il gieffino ha deciso che continuerà il suo percorso.

La Casa disperata per l’abbandono di Tommaso Zorzi

Momenti da far tremare i polsi al Grande Fratello Vip, dopo la decisione di Tommaso Zorzi di abbandonare il reality.

A prenderla malissimo sono state specialmente Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando, con la prima già provata da un clima che sente ostile nella Casa.

“Non ce la faccio. Sono arrivato veramente“, confessa l’influencer a Stefania Orlando, “Ho tanta ansia, non sto bene. Ho troppa roba che mi sono represso qua dentro“. Ma i coinquilini non cedono, e gli fanno osservare che se molla ora, tutto quello fatto negli ultimi mesi sarà stato inutile. Tommaso però ha già svuotato l’armadio e fatto le valigie.

La mancanza di Francesco Oppini

Un po’ depresso, Tommaso Zorzi si confida con Maria Teresa Ruta sul suo stato d’animo. La conduttrice gli fa osservare che forse aveva ragione Francesco Oppini a volersene andare perché non ha senso farsi vedere “scarichi” al Grande Fratello Vip. “Se ci fosse Francesco sarebbe diverso?“, chiede la Ruta, a cui Tommaso risponde: “Probabilmente sì“. L’influencer, evidentemente, sta ancora lavorando per superare l’innamoramento impossibile per il figlio di Alba Parietti.

Un passo fuori dal Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi sabato sembra sempre più deciso: “Non ho più quel… Ho bisogno di uscire, mi sento mancare l’aria“.

Stefania Orlando prova a dissuaderlo, spiegandogli che può trovare le risorse dentro di lui e di aspettare 48 ore prima di prendere la decisione definitiva. “Ho il magone, ho l’angoscia. Mi sento già fuori“, risponde Tommaso, che rivela che contava di uscire la scorsa volta.

“Ho paura di non avere più la forza per mantenere la calma, io non ho voglia di fare scene che poi rimangono brutte pagine. Finché riuscivo a dare davo“, spiega l’influencer, “Quando non riesco pi ad essere il Tommy che piace anche a me… Avere l’ansia adesso, in pi se ne è andato Francesco, io ho fatto 2 settimane proprio spento“.

La decisione di rimanere

Oggi però Tommaso Zorzi si è svegliato un po’ meglio e a Cecilia Capriotti ha confidato la decisione di rimanere. “Se prima ragionavo solo io, io, io adesso inizio a ragionare per gli altri. Sai perché non mollo? Io che sono arrivato, con la mia forza, rimango per Alfonso Signorini, per mia madre, per il pubblico.

Inizio a non ragionare pi per quello che voglio io. L’ho fatto per me fino adesso“, dichiara Tommaso.

Una decisione che porta la ventata di buon umore nella Casa, tanto che dopo colazione scappa un abbraccio anche con Sonia Lorenzini, con cui i rapporti sono stati tesi da subito.

