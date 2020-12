Tommaso Zorzi e il profilo di un amore “segreto” all’ombra del Grande Fratello Vip: è la rumorosa indiscrezione lanciata a Mattino Cinque da Biagio D’Anelli, che rivela anche l’identità del presunto ex fidanzato: “È innamorato di lui“.

Tommaso Zorzi, scoop a Mattino Cinque: “È innamorato”

Altro che Francesco Oppini: nel cuore di Tommaso Zorzi, secondo le rivelazioni di Biagio D’Anelli a Mattino Cinque, ci sarebbe una persona speciale che non è il figlio di Alba Parietti (di cui l’influencer si era detto innamorato).

“Nel 2016 aveva perso la testa, e secondo me è ancora innamorato, per un modello bellissimo, 34enne, e c’è stato 8 mesi“.

Una storia ormai archiviata e dimenticata? Niente affatto, a detta dell’ospite di Federica Panicucci: il “misterioso” (ex) fidanzato dell’attuale concorrente del GF Vip sarebbe una presenza tutt’altro che remota nella sua vita, per Biagio D’Anelli non un “fantasma” del passato ma un amore che, ancora oggi, sarebbe vivo nel cuore del gieffino nonostante i “problemi” che avrebbero portato alla presunta rottura di qualche anno fa.

Chi è il presunto ex fidanzato di Tommaso Zorzi

Sempre secondo quanto dichiarato da D’Anelli nello studio di Mattino Cinque, il ragazzo in questione si chiamerebbe Manuel e dalla sua storia con Tommaso Zorzi sarebbero ormai trascorsi 4 anni.

Un periodo di tempo non proprio brevissimo che, però, non avrebbe intaccato il reciproco interesse.

L’ospite di Federica Panicucci si è spinto oltre con le rivelazioni: “Dico questa cosa perché, prima che Tommaso entrasse nella Casa, questo suo ex si è lasciato col fidanzato. Zorzi è tornato subito a farsi vivo perché lo voleva con sé, dichiarandosi nuovamente.

Hanno trascorso 3 giorni insieme prima del suo ingresso nella Casa“.

Federica Panicucci ha preso le distanze dalle dichiarazioni dell’opinionista, incassando una risposta che lascia intendere nuove evoluzioni in salsa gossip: “Me ne assumo la responsabilità, ci sono le foto“.

