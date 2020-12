Come già anticipato, la 63esima edizione dello Zecchino D’Oro è slittata al 2021 a causa della pandemia. A confermarlo è stato Carlo Conti durante un suo intervento a Domenica In di Mara Venier. Lo show canoro, però, non ha voluto rinunciare allo speciale natalizio, il quale andrà in onda in ben 2 puntate separate.

Tutti i dettagli sullo speciale natalizio

Questo speciale è nato per celebrare due volti noti e importanti dello Zecchino D’Oro. Si tratta di Mariele Ventre, direttrice del coro dell’Antoniano, e Cino Tortorella, uno dei primi presentatori.

Le puntate andranno in onda il 24 ed il 25 dicembre e si chiameranno rispettivamente “L’attesa” e “Lo Zecchino di Natale” ed avranno ciascuno un loro tema.

“L’attesa” avrà come filo conduttore i desideri dei bambini, mentre “Lo Zecchino di Natale” si concentrerà sulle canzoni natalizie.

A condurre lo show in questa occasione saranno Paolo Belli e Cristina D’Avena, che andrà a sostituire Gloria Guida, che prima di lei aveva presentato il programma. I due, però, non saranno soli. Infatti, nel corso delle esibizioni interverranno altri personaggi conosciuti come Edoardo Bennato ed il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.

Quest’ultimo, infatti, interverrà per comunicare un messaggio di pace e solidarietà a chiunque in ascolto.

Lo scopo di questo speciale natalizio

Queste due puntate vogliono essere sia un modo per ricordare due persone speciali per il programma, sia per donare un po’ di serenità e concentrarsi sui valori del Natale, primo fra tutti la solidarietà. Infatti, lo speciale natalizio supporterà la campagna “Operazione Pane”, una iniziativa che sostiene 15 mense francescane per sfamare chi non ha cibo. Soprattutto in un tempo in cui lo stare insieme è alla base dello spirito natalizio.



Ogni puntata questa campagna sarà presente portando con sé i suoi protagonisti che racconteranno le loro storie, condividendole con gli spettatori.

Approfondisci

Zecchino d’Oro, critiche al duo Antonella Clerici e Carlo Conti dopo la finale

Antonella Clerici lascia lo Zecchino d’Oro: nuova conduttrice a Natale