A Sanremo 2021 tra gli artisti big è presente il nome di una persona che fino a poco tempo fa era principalmente conosciuta per le sue poesie. Si tratta di Gio Evan, uno scrittore e cantautore italiano che con i suoi brevi poemi ha già conquistato il cuore del pubblico.

La vita di Gio Evan

Giovanni Giancaspro, in arte Gio Evan, è nato a Molfetta, in provincia di Bari, nel 1988, ma vive tra Gubbio e Perugia sebbene nel corso della sua vita non sia stato mai fermo un attimo.

Giovanni, infatti, è appassionato di viaggi soprattutto quelli in sella ad una bicicletta e che lo hanno portato in ogni angolo del mondo. Ed è proprio da una di queste esperienze in Argentina che nasce il suo pseudonimo, e non solo.

Tutto ciò che riguarda la sua arte, il suo modo di scrivere e fare musica deriva dal suo girovagare. Il suo primo libro Il florilegio del passato, scritto a soli 20 anni, vuole infatti raccogliere tutto ciò che ha vissuto in giro per gli stati. Nel 2012 ha fondato un suo progetto musicale chiamato Le scarpe nel vento, grazie al quale produrrà indipendentemente il suo primo disco, intitolato Cranioterapia.

Uno dei poeti contemporanei più seguiti

Grazie ai brevi aforismi pubblicati sui social e al successo dei successivi 3 romanzi, Gio Evan è stato notato da un’importante casa editrice: Rizzoli, che gli ha permesso di rendere la sua passione un lavoro effettivo.

Nel 2018 ha pubblicato il suo primo album sotto un’etichetta discografica, seguito da un secondo nel 2019. Il suo debutto al Festival di Sanremo 2021 con il brano Amica non sarebbe dunque la sua prima esperienza musicale bensì l’affermazione di un altro dei suoi diversi talenti.

Un poeta riservato

Riguardo alla sua sfera privata e personale, però si sa veramente poco. Nonostante le persone usino i suoi versi come strumento per esprimere i propri sentimenti, per lui non sembra essere lo stesso. Giovanni pare infatti essere una persona molto riservata e poco incline alla condivisione delle sue emozioni ed esperienze sentimentali sui social.

