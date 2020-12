Si riaccendono le luci a Sanremo, in occasione della finale di Sanremo Giovani e, anche se il palco è quello del teatro del Casinò e non l’Ariston (non ancora), è subito Festival. Amadeus e Riccardo Rossi hanno accolto il pubblico pronti a scatenarsi.

Tra conferme e presenze disattese i concorrenti in gara sono ora al completo.

Come funziona la finale di Sanremo Giovani

In gara i 10 giovanissimi per la categoria nuove proposte, solo 6 di loro hanno avuto accesso al Festival di Sanremo insieme agli altri due già selezionati.

I concorrenti in gara erano: Folcast con Scopriti, Greta Zuccoli con Ogni cosa sa di te, Wrongonyou con Lezioni di volo, Gaudiano con polvere da sparo, I desideri Lo stesso cielo, che si sono aggiudicati il premio Tim Music. Avincola Goal, Hu con Occhi Niagara, M.E.R.L.O.T., Davide Shorty con Regina, Le Larve aeroplano.

Ad esprimere il voto una giuria televisiva composta da: Luca Barbarossa, Beatrice Venezi, Piero Pelù. Insieme a loro avrebbe dovuto esserci anche Morgan che, all’ultimo minuto, è stato dimesso dal suo incarico a seguito di alcune polemiche sulla sua mancata partecipazione alla Kermesse.

Al loro voto, che vale il 33%, si è aggiunto quello della Commissione musicale (33%) e il telefoto, 34%

Sulla rottura con Morgan, Amadeus non si è espresso, dopo aver letto il comunicato, già diramato poche ore prima della diretta, il conduttore e direttore artistico della Kermesse ha chiesto al pubblico di “Fare un applauso alla musica e a Sanremo”.

I 26 big in gara

Durante la serata sono stati presentati i 26 big in gara, scaglionati durante la serata, ecco chi sono: Francesco Renga, la coppia nella vita e nella musica, i Coma Cose, la vincitrice dell’ultima edizione di Amici Gaia, Irama, le nuove scoperte Fulminacci e Madame, di cui Cristiano Ronaldo è già un grande fan.

Willy Peyote, Orietta Berti, Ermal Meta, Fasma, Arisa, Gio Evan, i Maneskin, il ritorno di Malika Ayane, Aiello, Max Gazzé, Ghemon, La rappresentante di lista e tanti altri. Alla fine le previsioni erano quasi tutte azzeccate, tranne una, quella di Red Ronnie che dava Achille Lauro vincente, ma lui non è in gara.

In tanti si sono congratulati con Amadeus per l’elevata presenza femminile di cantanti in gara.

La lista completa dei 26 big in gara e le loro canzoni:

Francesco Renga con Quando trovo te

Coma_Cose con Fiamme negli occhi

Gaia con Cuore Amaro

Irama con La genesi del tuo colore

Fulminacci con Santa Marinella

Madame con Voce

Willy Peyote con Mai dire mai, la Locura

Orietta Berti con Quando ti sei innamorato

Ermal Meta con Un milione di cose da dirti

Fasma con Parlami

Arisa con Potevi fare di più

Gio Evan con Arnica

Maneskin con Zitti e buoni

Malika Ayane con Ti piaci così

Aiello con Ora

Max Gazzè con la TRIFLUOPERAZINA MONSTERY BAND con Il Farmacista

Ghemon con Momento perfetto

La rappresentante di lista con Amare

Noemi con Glicine

Random con Torno a te

Colapesce e Dimartino con Musica Leggerissima

Annalisa con Dieci

Bugo con Invece si

Lo Stato Sociale con Combat Pop

I tre allegri ragazzi morti e gli Extra Liscio con Bianca, luce, nera

Francesca Michelin e Fedez con Chiamami per nome

Gli 8 giovanissimi ammessi al Festival e le loro canzoni: